الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشاركة 48 خيلاً في «السباق التجريبي بـ «ميدان»

مشاركة 48 خيلاً في «السباق التجريبي بـ «ميدان»
13 نوفمبر 2025 16:57

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
75 خيلاً تتنافس في السباق الثاني بمضمار جبل علي غداً


أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 48 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي السابع على مضمار ميدان في دبي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن السباق التجريبي تضمن مشاركة 34 خيلاً في 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى 14 خيلاً في شوطين للخيول المهجنة الأصيلة التي لم يسبق لها المشاركة في السباقات.
وأكدت تنافس 19 خيلاً في 3 أشواط للخيول العربية الأصيلة التي لم يسبق لها المشاركة في السباقات، بالإضافة إلى شوطين لعدد 15 من الخيول العربية المشاركة في السباقات.
وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن استمرار إقامة السباقات التجريبية يوم الأربعاء أسبوعياً في مختلف المضامير بالدولة، يأتي ضمن الخطة المقررة من الهيئة حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشار إلى أن السباق السادس الأسبوع الماضي في مضمار جبل علي حقق نجاحاً كبيراً أيضاً لمسافتي 800 و1000 متر في 7 أشواط، بمشاركة 45 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

الإمارات
دبي
مضمار ميدان
هيئة الإمارات لسباق الخيل
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©