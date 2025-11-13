مشاركة 48 خيلاً في «السباق التجريبي بـ «ميدان»

دبي (وام)



أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 48 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي السابع على مضمار ميدان في دبي.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن السباق التجريبي تضمن مشاركة 34 خيلاً في 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى 14 خيلاً في شوطين للخيول المهجنة الأصيلة التي لم يسبق لها المشاركة في السباقات.

وأكدت تنافس 19 خيلاً في 3 أشواط للخيول العربية الأصيلة التي لم يسبق لها المشاركة في السباقات، بالإضافة إلى شوطين لعدد 15 من الخيول العربية المشاركة في السباقات.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن استمرار إقامة السباقات التجريبية يوم الأربعاء أسبوعياً في مختلف المضامير بالدولة، يأتي ضمن الخطة المقررة من الهيئة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن السباق السادس الأسبوع الماضي في مضمار جبل علي حقق نجاحاً كبيراً أيضاً لمسافتي 800 و1000 متر في 7 أشواط، بمشاركة 45 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة.