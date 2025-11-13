الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

زفيريف يتجاوز «الهزيمة المؤلمة» أمام سينر!

زفيريف يتجاوز «الهزيمة المؤلمة» أمام سينر!
13 نوفمبر 2025 17:00

 
برلين (د ب أ)

وضع نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، هزيمته المؤلمة أمام الإيطالي يانيك سينر في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين خلف ظهره، وبات يوجه كامل تركيزه نحو هدفه الرئيسي المتمثل في بلوغ المربع الذهبي للبطولة المقامة حالياً في تورينو، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.
وقال زفيريف: «أتطلع إلى الأمام، إلى يوم الجمعة»، مشيراً إلى أن أمامه مهمة لا تقبل القسمة على اثنين في مباراته النهائية بالمجموعة ضد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، حيث لا يوجد بديل أمام اللاعب الألماني البالغ من العمر 28 عاماً سوى الفوز.
أكد زفيريف أنه يملك فرصة واقعية للغاية لبلوغ المربع الذهبي، مشيراً إلى أنه مهمته الأساسية وهدفه الرئيسي، يتمثل في تجاوز العقبة القادمة وبلوغ المربع الذهبي.
وألمح زفيريف إلى إمكانية مواجهة سينر مرة أخرى في المباراة النهائية يوم الأحد، موضحاً «أتمنى أن أراه مرة أخرى، الأمر بهذه البساطة».

 

التنس
برلين
ألكسندر زفيريف
يانيك سينر
