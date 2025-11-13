الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فتيات منتخب الجوجيتسو تحت 21 عاماً يحرزن 3 ميداليات في بطولة العالم

13 نوفمبر 2025 19:56

 
بانكوك (الاتحاد)


حقق منتخبنا الوطني للشابات تحت 21 عاماً، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، ثلاث ميداليات في بطولة العالم للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، لترتفع حصيلة المنتخب في هذه الفئة إلى 10 ميداليات، منها 3 ذهبيات وأربع فضيات و3 برونزيات.
ونجحت العنود الحربي في التتويج بالميدالية الذهبية في وزن 48 كجم، بعد أداء متميز وتفوق واضح على منافساتها، فيما أحرزت عائشة الشامسي الميدالية الفضية في وزن 45 كجم، وحققت مريم آل علي الميدالية البرونزية في الوزن نفسه، وسط منافسة قوية جمعت نخبة من أبرز اللاعبات على الساحة الدولية.

 

منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة


وقالت العنود الحربي، الفائزة بذهبية وزن 48 كجم: «ذهبية اليوم جاءت بعد رحلة طويلة من الالتزام والعمل المستمر، بدعم لا ينقطع من عائلتي التي كانت دائماً مصدر القوة والتحفيز، والجوجيتسو أصبحت جزءاً من حياتي اليومية، وكان لبرنامج الجوجيتسو المدرسي دور كبير في صقل مهاراتي وتعزيز ثقتي بنفسي، هذه الميدالية ثمرة تعاون بين البيت والمدرسة والاتحاد، وأشعر بالفخر لأنني مثّلت بلادي بأفضل صورة، فهي بداية لطموحات أكبر قادمة».
وتنطلق الجمعة كأس العالم للجوجيتسو للأشبال لفئة تحت 14 عاماً، والتي تستمر ليوم واحد، بمشاركة نخبة من المواهب الواعدة من مختلف الدول، ويشارك منتخبنا الوطني في المنافسات بـ 17 لاعباً، يتطلعون إلى تقديم أداء قوي يواصلون من خلاله مسيرة التألق، ورفع علم الإمارات على منصات التتويج.

 

الإمارات
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
بطولة العالم للجو جيتسو
تايلاند
بانكوك
