رود خوليت يشارك في تحدي الجولف في دبي

رود خوليت يشارك في تحدي الجولف في دبي
13 نوفمبر 2025 19:59


دبي ( الاتحاد)

في خطوة تعكس المكانة المتنامية لدبي نموذجاً رائداً لنشر ثقافة اللياقة على مستوى العالم، أشاد أسطورة كرة القدم الهولندي رود خوليت بنهج الإمارة في تعزيز النشاط المجتمعي، مؤكدًا أن تحدي دبي للياقة أصبح مبادرة ملهمة لسائر مدن العالم التي يمكن أن تستفيد منه.
جاءت تصريحات خوليت خلال زيارته لعقارات جميرا للجولف، حيث شارك في فعالية رياضية ضمن برنامج الأنشطة المصاحب لبطولة جولة دي بي ورلد الختامية.
وأكد النجم الهولندي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1987، وأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، أن مبادرة تحدي دبي للياقة تستحق أن تُطبّق على مستوى عالمي، مشيراً إلى دورها في تشجيع المجتمعات على ممارسة النشاط البدني بطرق مبتكرة وممتعة، وذلك خلال مشاركته في تحدٍ للجولف ضمن منطقة خاصة بشركة دي بي ورلد بمرافقة مؤثر الجولف الأميركي برادفورد ويلسون.
وتُعد البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تقام بالتزامن مع أنشطة تحدي دبي للياقة، من 13 إلى 16 نوفمبر، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في تصنيف السباق إلى دبي، لتكون المحطة الختامية لموسم جولة دي بي ورلد.
وقال خوليت: «تحدي دبي للياقة مبادرة رائعة، ويجب تطبيقها في كل مكان حول العالم».
وأشاد النجم الهولندي بأهمية جعل النشاط البدني جزءاً أساسياً من الروتين اليومي، مقارنًا بين ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة الشخصية، حيث قال: «الحفاظ على النشاط يجب أن يكون شأناً يومياً مثل تنظيف الأسنان. لديك جسد واحد طوال حياتك، ويجب أن تعتني به».
وأكد خوليت، الذي يحافظ على لياقته من خلال تدريبات منتظمة، أن الالتزام هو مفتاح استمرار نمط الحياة النشط، مضيفاً: «من الأسهل أن تكون كسولاً، لكن بمجرد أن تبدأ الحركة، سيمنحك جسمك شعوراً بالسعادة بفضل الدوبامين، ولن تحصل على هذا الشعور إلا من خلال التمارين، لذا اخرج وابدأ الآن».
وجاء ظهور خوليت متزامنًا مع إتاحة دروس جولف مجانية للجماهير ضمن مبادرة «جولف إز جود × تحدي دبي للياقة»، بدعم من اتحاد الإمارات للجولف ومنظمة The R&A.
وتقدّم المبادرة أكثر من 100 نشاط مجاني في 10 مواقع مختلفة طوال نوفمبر، تشمل دروس الجولف، وتجارب المحاكاة، وتمارين اللياقة، بالإضافة إلى تحدي الخطوات «Walk to Win»، الذي يُقام يومياً في عقارات جميرا للجولف خلال البطولة.

الإمارات
دبي
الجولف
تحدي دبي للياقة
هولندا
رود خوليت
