حضور لافت ومنافسات قوية في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)



شهدت صالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، أجواء مفعمة بالحماس والروح الرياضية، مع انطلاق منافسات الباراجوجيتسو، ومهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، لفئات البراعم والأشبال والناشئين، ضمن فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وسالمين عبيد العامري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، ومحمد خلفان الرميثي، نائب رئيس دعم الأعمال في أدنوك، وعمر كرمستجي، نائب رئيس الخدمات العامة للمجموعة لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.



وقال يوسف عبدالله البطران: «ما نشهده اليوم هو تأكيد جديد على أن رياضة الجوجيتسو في الإمارات لم تعد محصورة بفئة أو عمر، بل أصبحت مشروعاً وطنياً شاملاً يعزز مفاهيم القوة الذهنية والتلاحم المجتمعي، منافسات الباراجوجيتسو تعكس صورة مشرقة عن الشمولية التي تنتهجها الدولة في دعم أصحاب الهمم، وتمنحهم منصة للتعبير عن قدراتهم وإلهام الآخرين».

وأضاف: «أما منافسات البراعم والأشبال، فهي تجسيد حي للرؤية المستقبلية للاتحاد، التي تدمج الرياضة والتعليم وتغرس القيم في نفوس الأجيال الجديدة، ما نراه من التزام اللاعبين الصغار وانضباطهم هو نتيجة مباشرة لثمار برنامج الجوجيتسو المدرسي، الذي أصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى في الاستثمار في الإنسان منذ الصغر».

ومن جانبه، قال محمد فاضل الهاملي: «تعد هذه البطولة حدثاً دولياً كبيراً بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي من 130 دولة، ما يمثل تشريفاً لأصحاب الهمم بأن يكونوا جزءاً من هذه البطولة، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة، وإلى رئيس اتحاد الجوجيتسو، ونائب الرئيس، والأخوة أعضاء مجلس الإدارة على هذه المساهمة المميزة، من خلال إدراج أصحاب الهمم ضمن الفئات المشاركة في البطولة».

وقال عبدالرحمن والد اللاعب زايد الحمادي المشارك في فئة الناشئين: «وجودنا هنا لا يقتصر على التشجيع فقط، بل هو مشاركة في رحلة بناء الثقة والشخصية لأبنائنا، وبدأ زايد ممارسة الجوجيتسو لأنه أحبها وانضم إلى فريق مدرسة خليفة بن زايد، التنظيم متميز للغاية، وخاصة مع هذا الاهتمام الواضح بكل التفاصيل وما يقدمه الحي الرياضي من أنشطة ترفيهية».

وقال عاصم خان من المملكة المتحدة: «لدي ثلاثة أطفال أعمارهم 6 و8 و12 عاماً، يتنافس الأكبر، أوماريون، بينما تشارك ابنتي ساماريا اليوم، ويتنافس الأصغر، أريز، يوم السبت، وسعداء بقدومنا إلى البطولة مع هذا التنظيم المتميز والأجواء الممتعة والمزيج الرائع من الثقافات، ونشكر أبوظبي لاستضافتها مثل هذه البطولة القوية، ونتطلع إلى تحقيق نتائج جيدة المشاركة في أكبر عدد ممكن من البطولات هنا».

وقال عيسى القبيسي من نادي الوحدة، والذي يشارك في منافسات فئة البارجوجيتسو: «سعيد بالمشاركة في البطولة، المنافسة ضمن فئة الباراجوجيتسو دائماً ملهمة، وتذكرني لماذا أحب هذه الرياضة، حاولت الحفاظ على تركيزي في جميع النزالات والالتزام بالخطة التي عملنا عليها في التدريب، ودعمني مدربي وزملائي في الفريق طوال اليوم، ما ساعدني على تقديم أداء جيد، وأواصل العمل الجاد لتحسين مهاراتي وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل».

وقال البرازيلي آرثر بيريرا ريزيندي من جرايسي بارا، الذي فاز بالميدالية البرونزية في فئة الباراجوجيتسو: «فخور بأن أكون جزءاً من أسرة هذه الرياضة، ويسعدني التواجد هنا في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أنا بطل عالمي سابق وفزت بميدالية في تايلاند، لذا فإن العودة إلى حدث دولي آخر بهذا المستوى يعني الكثير بالنسبة لي، كنت أهدف إلى الفوز بالذهب هذه المرة، لكن هذا لم يحدث، وآمل أن أفوز بالمركز الأول في المستقبل، الأجواء رائعة، خاصة وأنها بطولة شاملة لجميع الفئات، وهذا هو أفضل جزء في هذه الرياضة».

وتتواصل الجمعة فعاليات البطولة مع مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو لفئات الأطفال والبراعم والأشبال، ضمن أجواء حماسية عائلية تؤكد دور الرياضة في بناء الأجيال وترسيخ القيم النبيلة في المجتمع.