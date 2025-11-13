الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي مينور يحافظ على آماله في «ختامية التنس»

دي مينور يحافظ على آماله في «ختامية التنس»
13 نوفمبر 2025 21:12

 
تورينو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
زفيريف يتجاوز «الهزيمة المؤلمة» أمام سينر!
سينر إلى نصف نهائي «ختامية تورينو» بالفوز على زفيريف


أبقى الأسترالي أليكس دي مينور المصنف سابعاً عالمياً على حظوظه قائمة في بلوغ نصف نهائي بطولة أيه تي بي الختامية للتنس في تورينو، بفوزه على الأميركي تايلور فريتس بمجموعتين 7-6 و6-3، ما شرّع باب نصف النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول حتى قبل أن يلعب.
وحقق دي مينور (26 عاماً) في محاولته السادسة انتصاره الأول في إحدى مباريات بطولة «ايه تي بي» التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العام.
قال دي مينور «لقد تمكنت أخيراً من الفوز بمباراة هنا، سأحاول الاسترخاء وأرى ما سيحدث الليلة».
وودّع فريتس الذي فاز على الإيطالي لورنتسو موزيتي بعد خسارته أمام ألكاراز في مباراتيه الأوليين في تورينو، البطولة من دور المجموعتين على غرار ما حصل معه في مشاركتيه السابقتين.
واحتاج دي مينور للفوز بمجموعتين للحفاظ على فرصه بالتأهل من مجموعة «جيمي كونورز»، وبات بحاجة لفوز ألكاراز على موزيتي في وقت لاحق ليضمن مقعده في نصف النهائي من بوابة المركز الثاني.
وسيحكم ألكاراز الضامن تأهله إلى دور الأربعة قبضته على صدارة المجموعة في حال فوزه على الإيطالي، والتربّع على صدارة التصنيف العالمي بنهاية الموسم للمرة الثانية في مسيرته.
في المقابل، في حال فاز موزيتي على المصنف أول عالمياً فسيتأهل بدلاً من دي مينور وينضم إلى مواطنه يانيك سينر، في انجاز تاريخي في البطولة حيث لم يسبق أن بلغ لاعبان إيطاليان معاً الدور نصف النهائي.
وحقق دي مينور المتخصص على الملاعب الصلبة، انتصاره الثالث والأربعين هذا الموسم على هذا النوع من الأرضيات، وهو الرقم الأعلى في منافسات الرجال.
وكسر دي مينور إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، لكن فريتس الذي وصل إلى نهائي نسخة العام الماضي رد سريعا، قبل أن ينهار في الشوط الفاصل.
وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، فتخلى فريتس عن إرساله في الشوط الثاني من دون أن يتمكن من الرد، ليحكم دي مينور سيطرته على المجموعة فالمباراة بعد ساعة و35 دقيقة.

التنس
تورينو
كارلوس ألكاراز
آخر الأخبار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©