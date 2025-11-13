دي مينور يحافظ على آماله في «ختامية التنس»



تورينو (أ ف ب)



أبقى الأسترالي أليكس دي مينور المصنف سابعاً عالمياً على حظوظه قائمة في بلوغ نصف نهائي بطولة أيه تي بي الختامية للتنس في تورينو، بفوزه على الأميركي تايلور فريتس بمجموعتين 7-6 و6-3، ما شرّع باب نصف النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول حتى قبل أن يلعب.

وحقق دي مينور (26 عاماً) في محاولته السادسة انتصاره الأول في إحدى مباريات بطولة «ايه تي بي» التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العام.

قال دي مينور «لقد تمكنت أخيراً من الفوز بمباراة هنا، سأحاول الاسترخاء وأرى ما سيحدث الليلة».

وودّع فريتس الذي فاز على الإيطالي لورنتسو موزيتي بعد خسارته أمام ألكاراز في مباراتيه الأوليين في تورينو، البطولة من دور المجموعتين على غرار ما حصل معه في مشاركتيه السابقتين.

واحتاج دي مينور للفوز بمجموعتين للحفاظ على فرصه بالتأهل من مجموعة «جيمي كونورز»، وبات بحاجة لفوز ألكاراز على موزيتي في وقت لاحق ليضمن مقعده في نصف النهائي من بوابة المركز الثاني.

وسيحكم ألكاراز الضامن تأهله إلى دور الأربعة قبضته على صدارة المجموعة في حال فوزه على الإيطالي، والتربّع على صدارة التصنيف العالمي بنهاية الموسم للمرة الثانية في مسيرته.

في المقابل، في حال فاز موزيتي على المصنف أول عالمياً فسيتأهل بدلاً من دي مينور وينضم إلى مواطنه يانيك سينر، في انجاز تاريخي في البطولة حيث لم يسبق أن بلغ لاعبان إيطاليان معاً الدور نصف النهائي.

وحقق دي مينور المتخصص على الملاعب الصلبة، انتصاره الثالث والأربعين هذا الموسم على هذا النوع من الأرضيات، وهو الرقم الأعلى في منافسات الرجال.

وكسر دي مينور إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، لكن فريتس الذي وصل إلى نهائي نسخة العام الماضي رد سريعا، قبل أن ينهار في الشوط الفاصل.

وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، فتخلى فريتس عن إرساله في الشوط الثاني من دون أن يتمكن من الرد، ليحكم دي مينور سيطرته على المجموعة فالمباراة بعد ساعة و35 دقيقة.