«الأبيض» يتعادل مع العراق في ذهاب «الملحق الآسيوي»



مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل منتخبنا الوطني مع العراق 1-1، في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن ذهاب «الملحق الآسيوي» من تصفيات «مونديال 2026» لكرة القدم، ويخوض المنتخبان مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل بمدينة البصرة.

تقدم منتخب «أسود الرافدين» بهدف أحرزه علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، وتعادل لوان بيريرا لـ «الأبيض» في الدقيقة 18.

جاءت المباراة مثيرة، ورجحت كفة العراق في «النصف الأول» من اللقاء، فيما دانت السيطرة شبه التامة لمنتخبنا في النصف الثاني من أحداث الشوط الثاني.

جاءت بداية الشوط الأول سريعة ومثيرة، حيث تفوق العراق الذي حاول مباغتة منتخبنا بهدف مبكر لإرباك الحسابات، وضغط «أسود الرافدين»، حتى سجل علي الحمادي هدف تقدم الضيوف في الدقيقة العاشرة، بعد «دربكة» دفاعية داخل منطقة «الأبيض»، لتصل الكرة إلى الحمادي الخالي من الرقابة، ليسدد الكرة في مرمى خالد عيسى حارس منتخبنا.

بعد الهدف ظل الضغط العراقي، حتى دخل لاعبو منتخبنا أجواء اللقاء، وبدأ «الأبيض» الهجوم من كل الاتجاهات، حتى نجح ليوان بيريرا في إحراز هدف التعادل من رأسية رائعة، بعد عرضية «نموذجية» من عبدالله رمضان في الدقيقة 18.

منح الهدف مزيداً من الثقة للاعبي منتخبنا الذين ضغطوا بقوة على دفاع العراق، بغية تسجيل هدف ثانٍ، في حين اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى خالد عيسى.

وشهدت الدقيقة 38 أخطر محاولات «الأبيض»، عندما أهدر سلطان عادل فرصة محققة أمام مرمى العراق، ليسدد الكرة في الشباك الجانبية، لتضيع فرصة التقدم لمنتخبنا، فيما أنقذ خالد عيسى مرمى «الأبيض» من فرصة محققة، بعدما أبعد رأسية مهند علي في الدقيقة 45، وأهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى للعراق من انفراد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، واستمرت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجالاً بين المنتخبين، حتى انتهى بالتعادل 1-1.

شهدت بداية الشوط الثاني سيطرة عراقية على مجريات اللعب، وهاجم بكثافة، في حين اعتمد منتخبنا على الهجمات المرتدة.

وواصل خالد عيسى التألق، قبل أن يبدأ لاعبونا في مبادلة العراق الهجمات، وتحديداً بعد مشاركة علي صالح بدلاً من بيريرا، وبرونو أوليفيرا بدلاً من عبد الله رمضان في وسط الملعب، وأحدث «التبديلان» نوعاً من التوازن خاصة وسط الملعب الذي كان يسيطر عليه العراق، وبعد مرور نصف الشوط الثاني، دانت السيطرة للاعبي منتخبنا بصورة شبه تامة، وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة بعد احتساب ثماني دقائق وقت بدل ضائع أهدر خلالها «الأبيض» أكثر من فرصة لانتزاع الفوز، أبرزها هدف كايو الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.