الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض» يتعادل مع العراق في ذهاب «الملحق الآسيوي»

«الأبيض» يتعادل مع العراق في ذهاب «الملحق الآسيوي»
13 نوفمبر 2025 22:39

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
نيجيريا والكونغو الديمقراطية إلى بطاقة الملحق الأفريقي

مصطفى الديب (أبوظبي)
تعادل منتخبنا الوطني مع العراق 1-1، في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن ذهاب «الملحق الآسيوي» من تصفيات «مونديال 2026» لكرة القدم، ويخوض المنتخبان مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل بمدينة البصرة.
تقدم منتخب «أسود الرافدين» بهدف أحرزه علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، وتعادل لوان بيريرا لـ «الأبيض» في الدقيقة 18.
جاءت المباراة مثيرة، ورجحت كفة العراق في «النصف الأول» من اللقاء، فيما دانت السيطرة شبه التامة لمنتخبنا في النصف الثاني من أحداث الشوط الثاني.
جاءت بداية الشوط الأول سريعة ومثيرة، حيث تفوق العراق الذي حاول مباغتة منتخبنا بهدف مبكر لإرباك الحسابات، وضغط «أسود الرافدين»، حتى سجل علي الحمادي هدف تقدم الضيوف في الدقيقة العاشرة، بعد «دربكة» دفاعية داخل منطقة «الأبيض»، لتصل الكرة إلى الحمادي الخالي من الرقابة، ليسدد الكرة في مرمى خالد عيسى حارس منتخبنا.
بعد الهدف ظل الضغط العراقي، حتى دخل لاعبو منتخبنا أجواء اللقاء، وبدأ «الأبيض» الهجوم من كل الاتجاهات، حتى نجح ليوان بيريرا في إحراز هدف التعادل من رأسية رائعة، بعد عرضية «نموذجية» من عبدالله رمضان في الدقيقة 18.
منح الهدف مزيداً من الثقة للاعبي منتخبنا الذين ضغطوا بقوة على دفاع العراق، بغية تسجيل هدف ثانٍ، في حين اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى خالد عيسى.
وشهدت الدقيقة 38 أخطر محاولات «الأبيض»، عندما أهدر سلطان عادل فرصة محققة أمام مرمى العراق، ليسدد الكرة في الشباك الجانبية، لتضيع فرصة التقدم لمنتخبنا، فيما أنقذ خالد عيسى مرمى «الأبيض» من فرصة محققة، بعدما أبعد رأسية مهند علي في الدقيقة 45، وأهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى للعراق من انفراد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، واستمرت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجالاً بين المنتخبين، حتى انتهى بالتعادل 1-1.
شهدت بداية الشوط الثاني سيطرة عراقية على مجريات اللعب، وهاجم بكثافة، في حين اعتمد منتخبنا على الهجمات المرتدة.
وواصل خالد عيسى التألق، قبل أن يبدأ لاعبونا في مبادلة العراق الهجمات، وتحديداً بعد مشاركة علي صالح بدلاً من بيريرا، وبرونو أوليفيرا بدلاً من عبد الله رمضان في وسط الملعب، وأحدث «التبديلان» نوعاً من التوازن خاصة وسط الملعب الذي كان يسيطر عليه العراق، وبعد مرور نصف الشوط الثاني، دانت السيطرة للاعبي منتخبنا بصورة شبه تامة، وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة بعد احتساب ثماني دقائق وقت بدل ضائع أهدر خلالها «الأبيض» أكثر من فرصة لانتزاع الفوز، أبرزها هدف كايو الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

 

الإمارات
العراق
أبوظبي
استاد محمد بن زايد
تصفيات كأس العالم
خالد عيسى
البصرة
آخر الأخبار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©