إيران إلى نهائي «كأس العين الدولية»

إيران إلى نهائي «كأس العين الدولية»
13 نوفمبر 2025 22:51

 
مراد المصري (العين)

تأهل منتخب إيران إلى المباراة النهائية، في كأس العين الدولية لكرة القدم، عقب فوزه على الرأس الأخضر 5-4 بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقت الأصلي 0-0، في اللقاء الذي استضافه استاد هزاع بن زايد.
وينتظر منتخب إيران في المباراة النهائية المقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري، الفائز من لقاء مصر وأوزبكستان المقرر الجمعة، فيما يلعب الخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث 17 نوفمبر.
جاءت أحداث المباراة مثيرة بين الفريقين، وسط محاولات هجومية عديدة لم يكتب لها النجاح، حتى جاء الحسم بركلات الترجيح.

