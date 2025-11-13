نيجيريا إلى نهائي «الملحق الأفريقي» في تصفيات «مونديال 2026»



الرباط (أ ف ب)



بلغت نيجيريا نهائي الملحق الأفريقي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تحتضنها أميركا الشمالية، بعدما حسم مواجهة نصف النهائي مع الجابون 4-1 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط.

ويلتحق المتأهل من الملحق الإفريقي بالملحق العالمي الذي تقام مبارياته في مارس 2026، والذي يضم ستة منتخبات، وهم بالإضافة إلى الأفريقي كل من الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانيا، فضلاً عن منتخبين يمثلان اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي «كونكاكاف».

وسيطر النيجيريون بشكل شبه تام في الشوط الأول ولاحت أمامهم فرصاً عدة ولا سيما عبر مهاجم جالطة سراي التركي فيكتور أوسيمين الذي حول برأسه عرضية مرت بجانب المرمى (17)، وتألق مبابا مجدداً أمام رأسية أخرى لأوسيمين من مسافة قريبة (21).

وأنقذ الحارس الجابوني مرماه مجدداً أمام أوسيمين وأبعد المرة عن خط المرمى (28).

وتحسن الأداء الدفاعي للجابونيين في الشوط الثاني، حيث قلصوا من خطورة أوسيمين ورفاقه، ونجح لاعب إشبيليه الإسباني أكور أدامس في هز شباك مبابا بعد انفراد صريح أنهاه بتسديدة مباغتة في الشباك (79).

ودامت فرحة النيجيريين نحو عشر دقائق حتى أدرك لاعب جالطة سراي ماريو ليمينا التعادل للجابون إثر تسديدة من داخل المنطقة غيّرت اتجاهها وخدعت الحارس النيجيري (89).

واستعاد المنتخب النيجيري الساعي للتأهل إلى المونديال للمرة السابعة بعد 1994 و1998 عندما بلغ فيهما الدور الثاني، و2002 و2010 و2014 و2018، زمام المبادرة في الشوط الإضافي الأول حيث تقدم مجدداً عبر لاعب إشبيلية الآخر تشيديرا إيجوكي الذي استثمر تمريرة مميزة من لاعب بشيكتاش التركي ويلفريد نديدي فسدد هذه المرة قوية مباشرة نحو الزاوية اليمنى للمرمى (97).

وعزز أوسيمين النتيجة عندما استلم تمريرة رائعة من بنجامين فريدريك وسدد كرة زاحفة إلى الزاوية اليسرى (102).

وهز أوسيمين الشباك مجدداً إثر مجهود مميز داخل المنطقة أنهاه بتسديدة في الزاوية السفلى اليسرى للشباك اثر تمريرة من تشيدوزي أوازيم (110).

وستُجرى قرعة الملحق العالمي في 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، على أن يُعتمد تصنيف المنتخبات بناء على الترتيب الصادر في 19 الجاري، بحيث يُمنح أفضل منتخبين تصنيفاً ميزة التأهل المباشر إلى نهائي كل مسار، أما المنتخبات الأربعة الأخرى فتوضع في وعاء واحد لخوض نصف النهائي، والفائزان منهما يواجهان المنتخبين المصنفين مباشرة في النهائي.

وسيتم فصل منتخبي أميركا الشمالية والوسطى في مسارين مختلفين، وتُقام جميع مباريات الملحق العالمي في المكسيك.