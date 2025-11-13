النرويج تضع قدماً في «مونديال 2026»



أوسلو (أ ف ب)



وضع المنتخب النرويجي قدماً في «مونديال 2026» لكرة القدم المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بفوزه الكبير على ضيفه الإستوني 4-1، بانتظار ما ستؤول إليه مواجهة إيطاليا مع مولدوفا، ضمن المجموعة التاسعة في الجولة التاسعة ما قبل الأخيرة للتصفيات الأوروبية.

وبهذا الفوز، باتت النرويج قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ العام 1998.

وجاءت رباعية النروج في الشوط الثاني تناوب عليها ألكسندر سورولث (50 و52)، وإرلينج هالاند (56 و62)، ليرفع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رصيده إلى 14 هدفاً في 7 مباريات في التصفيات، وإلى 53 هدفاً في 47 مباراة بقميص بلاده.

وسجل روبي سارما هدف الشرف لإستونيا في الدقيقة 64.

ورفعت النرويج رصيدها في المركز الأول إلى 21 نقطة بفارق 6 نقاط عن إيطاليا التي تحلّ ضيفة على مولدوفا، حيث بإمكان رفاق المهاجم هالاند ضمان بطاقة التأهل المباشر، في حال عدم فوز أو حتى تعادل «الأزوري»، قبل المواجهة المنتظرة بينهما في الجولة العاشرة الأخيرة الأحد.

وفي حال فوز المنتخب الإيطالي المتوقع على مولدوفا سيستقبل في ملعب «سان سيرو» نظيره النرويجي الذي يملك أفضلية كبيرة، ففي حال تعرض للخسارة ستبقى الكفة لمصلحته بفضل أفضلية كبيرة من ناحية فارق الأهداف.

وعلى ملعب «أوليفال ستاديوم» في أوسلو، انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي رغم استحواذ أصحاب الأرض على الكرة بنسبة 70 في المئة.

وكاد المهاجم الشاب أنتونيو نوسا (20 عاماً) أن يفتتح التسجيل من مجهود فردي، بعدما توغل من الجهة اليسرى للمنطقة، وراوغ أكثر من مدافع ليسدد كرة بينية مرت بجانب القائم (8).

ووصلت كرة إلى ديفيد مولر وولف المتمركز على الجهة اليسرى داخل المنطقة تابعها برأسه من مسافة قريبة مرت عن الحارس وأنقذها القائد كارول ميتس من أمام المرمى (19).

ومرر وولف عرضية تابعها هالاند برأسه من وسط منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كارل هاين في أعلى منتصف المرمى (43).

واستهل أصحاب الأرض الشوط الثاني كما أنهوا الأول، ونجحوا في افتتاح التسجيل برأسية سورلوث بعد عرضية من ساندر بيرج (50)، قبل أن يضيف مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الثاني بعد عرضية من جوليان رييرسون حولها برأسه من علامة الجزاء اصطدمت بالأرض وخدعت الحارس (52).

وقضى هالاند على آمال إستونيا بالعودة بعد سيناريو مشابه إثر تمريرة حاسمة ثانية من رييرسون ارتقى لها ابن الـ25 عاماً عالياً وحولها برأسه بعيداً عن متناول الحارس (56).

ودكت النرويج مرمى إستونيا بالرابع بعد تمريرة من نوسا داخل المنطقة المحرمة حولها وولف برأسه وتابعها هالاند تسديدة على الطاير في الزاوية العليا (62).

ومن هجمة مرتدة سجلت إستونيا هدف الشرف عبر سارما، إثر مجهود فردي وضعه بمواجهة الحارس (64).