نيجيريا والكونغو الديمقراطية إلى بطاقة الملحق الأفريقي

الرباط (رويترز)

سجل القائد شانسيل مبيمبا هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود الكونغو الديمقراطية، لفوز مثير 1-صفر على الكاميرون لتتقدم في الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، في الرباط بالمغرب.

وأفلت مبيمبا من الرقابة عند القائم البعيد ليستقبل ركلة ركنية ويسددها مباشرة في الشباك، ليمنح بلاده انتصاراً مثيراً يبقيها على المسار نحو التأهل المحتمل لنهائيات العام المقبل.

وستلعب الكونغو الديمقراطية ضد نيجيريا في نهائي الملحق في الرباط يوم الأحد، بعد أن تغلبت 4-1 على الجابون بعد أشواط إضافية في وقت سابق.

وسيتأهل الفائز في مباراة يوم الأحد إلى الملحق العالمي الذي سيقام في مارس، إذ ستتنافس ستة منتخبات على مقعدين في النهائيات التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026.