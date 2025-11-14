السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيجيريا والكونغو الديمقراطية إلى بطاقة الملحق الأفريقي

نيجيريا والكونغو الديمقراطية إلى بطاقة الملحق الأفريقي
14 نوفمبر 2025 10:06

الرباط (رويترز)
سجل القائد شانسيل مبيمبا هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود الكونغو الديمقراطية، لفوز مثير 1-صفر على الكاميرون لتتقدم في الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، في الرباط بالمغرب.
وأفلت مبيمبا من الرقابة عند القائم البعيد ليستقبل ركلة ركنية ويسددها مباشرة في الشباك، ليمنح بلاده انتصاراً مثيراً يبقيها على المسار نحو التأهل المحتمل لنهائيات العام المقبل.
وستلعب الكونغو الديمقراطية ضد نيجيريا في نهائي الملحق في الرباط يوم الأحد، بعد أن تغلبت 4-1 على الجابون بعد أشواط إضافية في وقت سابق.
وسيتأهل الفائز في مباراة يوم الأحد إلى الملحق العالمي الذي سيقام في مارس، إذ ستتنافس ستة منتخبات على مقعدين في النهائيات التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026. 

أخبار ذات صلة
مدرب إسبانيا يرى منتخب بلاده على طريق «الجيل الأسطوري»
استبعاد جيهي من منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
الكاميرون
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©