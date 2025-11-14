السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

السبع.. الإرادة أقوى سلاح للتحدي

السبع.. الإرادة أقوى سلاح للتحدي
14 نوفمبر 2025 19:11


أبوظبي (الاتحاد)

على بساط مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، لفت الطفل الكويتي محمد السبع الأنظار بأدائه المفعم بالعزيمة والإصرار، دخل البساط بثقة تتجاوز عمره، يربط حزامه الأبيض حول خصره، ويستعد للنزال بابتسامة تعكس شغفه الكبير بهذه الرياضة.
ورغم التحدي الجسدي الذي يحدّ من حركة يده، لم يسمح محمد لذلك أن يكون عائقاً أمام حلمه، بدأ رحلته مع الجوجيتسو منذ ثلاث سنوات، بعد تجربة قصيرة مع رياضة الشوتوكان، ليجد في الجوجيتسو المساحة التي طالما بحث عنها؛ مساحة للحرية، وللتعبير عن قوته الداخلية التي لا يحدّها الجسد.
ومنذ ذلك اليوم، أصبح محمد مثالاً في الانضباط والالتزام، يواظب على التدريبات ثلاث مرات في الأسبوع، ويواجه كل تمرين بعزيمة تفوق سنّه الصغير، ولم يكن مجرد لاعب بين زملائه، بل مصدر إلهام لهم جميعاً؛ وكل حركة يؤديها تذكّرهم بأن القوة الحقيقية لا تأتي من العضلات، بل من الإيمان بالذات والثقة بالنفس.
وبفضل هذا الإيمان، استطاع محمد أن يحقق ما كان يبدو بعيد المنال، إذ أحرز 3 ميداليات ملوّنة؛ بواقع ذهبيتين وفضية في بطولات محلية داخل الكويت، غير أن إنجازه الأكبر، كما تقول والدته، ليس تلك الميداليات، بل التحوّل العميق الذي أحدثته الجوجيتسو في شخصيته، إذ أصبح أكثر ثقة وجرأة، وأكثر تصميماً على تجاوز الصعوبات اليومية بنفس الروح التي ينافس بها على البساط.
وفي مشاركته الأولى اليوم (الجمعة) في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، ضمن فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قدّم السبع أداءً متميزاً ترجم شغفه الكبير بهذه الرياضة وروحه التنافسية العالية، وكانت مشاركته بحد ذاتها إنجازاً يُضاف إلى مسيرته، وتجربة جديدة عززت ثقته بنفسه وإصراره على مواصلة التطور، وأكدت أن البطولة الحقيقية تكمن في خوض التحدي حتى النهاية.
وفي لفتة مؤثّرة، كرّم اتحاد الجوجيتسو الطفل محمد السبع تقديراً لعزيمته ومثابرته وتميّزه في الأداء، حيث تسلّم ميدالية التكريم وسط تصفيق الجماهير واللاعبين، في مشهد يعكس روح البطولة الحقيقية التي تتجاوز النتائج إلى الاحتفاء بالقيم الإنسانية والإصرار على النجاح، وعبّر محمد عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، قائلاً إن هذا اليوم سيبقى من أجمل لحظات حياته، وحافزاً له لمواصلة التدريب وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

الإمارات
أبوظبي
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
الكويت
