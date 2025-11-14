السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
هوجارد يتصدر «جولة دي بي ورلد»

هوجارد يتصدر «جولة دي بي ورلد»
14 نوفمبر 2025 19:51

دبي (الاتحاد)

عزز الدنماركي نيكولاي هوجارد حضوره القوي في البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد 2025، بعدما انتزع صدارة الترتيب في ختام منافسات اليوم الثاني على ملعب «إيرث» بعقارات جميرا للجولف، ليواصل أداءه اللافت، ويضع نفسه في موقع مثالي للمنافسة على اللقب.
ويخوض هوجارد مشاركته الثالثة في البطولة، حيث سجّل حضوراً متميزاً منذ ظهوره الأول عام 2021، حين أنهى المنافسات في المركز الرابع، قبل أن يُتوج بلقب البطولة عام 2023.
ودخل اللاعب الدنماركي الجولة الثانية متأخراً بثلاث ضربات عن المتصدر مايكل كيم، لكنه قدّم واحدة من أفضل جولات الأسبوع مسجّلًا 65 ضربة دون أخطاء - وهي أقل نتيجة في البطولة حتى الآن - بفضل إيجل و5 بيرديات، ليعتلي صدارة الترتيب بمجموع 12 ضربة تحت المعدل.
وتشهد قائمة الملاحقين منافسة قوية بين نخبة من أبرز نجوم الجولف الأوروبي، حيث يتساوى كلٌّ من جاستن روز، وشاين لاوري، وروري ماكلروي - زملاؤه في فريق كأس رايدر لعام 2023 - إضافة إلى دانيال هيليير ومواطنه راسموس نيرجارد-بيترسن، عند 9 ضربات تحت المعدل.
وقال هوجارد بعد نهاية الجولة: «من الرائع أن أعود إلى هنا، فهذا الملعب واحدة من محطاتي المفضلة على الجولة، لعبت بصبر كبير، وأشعر أن أدائي اليوم كان أفضل من الأمس، التحلّي بالصبر كان المفتاح».

 

