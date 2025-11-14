السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الأفريقي يكشف عن قائمتين جديدتين في ترشيحات جوائز الأفضل

الاتحاد الأفريقي يكشف عن قائمتين جديدتين في ترشيحات جوائز الأفضل
14 نوفمبر 2025 19:59

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أوزبكستان تتفوق على مصر بهدفين في «كأس العين الدولية»
مصر تودع «مونديال الناشئين» بـ«ثلاثية» أمام سويسرا


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة جديدة تضم مرشحين للمنافسة على جوائز الأفضل في القارة، عن العام الحالي 2025.
وكشف الاتحاد الأفريقي «الكاف» عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن قائمة تضم المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة، بالإضافة إلى قائمة المرشحات لجائزة أفضل منتخب أفريقي للسيدات.
وفي القائمة الأولى تتنافس كل من النيجيرية شاكيرات موشود لاعبة باييلسا كوينز النيجيري، والسنغالية أدجي نداي لاعبة إيه إس بامبي السنغالي، والمغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي المغربي.
وتألقت شاكيرات موشود مع منتخب نيجيريا تحت 17 عاماً في مشاركته ببطولة كأس العالم للناشئين، وتألقت مع منتخبها الذي وصل لدور الـ16 قبل أن يخسر من إيطاليا. في المقابل فإن ضحى المدني «20 عاماً» حصدت الحذاء الذهبي هدافة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات.
أما أدجي نداي فقط تألقت أيضا في بطولة أمم أفريقيا للسيدات وضمت قائمة أفضل المنتخبات على مستوى كرة القدم للسيدات، منتخبات نيجيريا والمغرب وغانا.
وكان الاتحاد الأفريقي قبل أعلن قبل أسابيع قليلة عن الفئات الأخرى للجوائز، والتي ضمت أفضل لاعب أفريقي بشكل عام، وأفضل لاعب داخل القارة، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل نادٍ، وكذلك أفضل لاعب شاب.

الاتحاد الأفريقي
الكاف
مصر
القاهرة
المغرب
السنغال
نيجيريا
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©