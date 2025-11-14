الاتحاد الأفريقي يكشف عن قائمتين جديدتين في ترشيحات جوائز الأفضل



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة جديدة تضم مرشحين للمنافسة على جوائز الأفضل في القارة، عن العام الحالي 2025.

وكشف الاتحاد الأفريقي «الكاف» عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن قائمة تضم المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة، بالإضافة إلى قائمة المرشحات لجائزة أفضل منتخب أفريقي للسيدات.

وفي القائمة الأولى تتنافس كل من النيجيرية شاكيرات موشود لاعبة باييلسا كوينز النيجيري، والسنغالية أدجي نداي لاعبة إيه إس بامبي السنغالي، والمغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي المغربي.

وتألقت شاكيرات موشود مع منتخب نيجيريا تحت 17 عاماً في مشاركته ببطولة كأس العالم للناشئين، وتألقت مع منتخبها الذي وصل لدور الـ16 قبل أن يخسر من إيطاليا. في المقابل فإن ضحى المدني «20 عاماً» حصدت الحذاء الذهبي هدافة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

أما أدجي نداي فقط تألقت أيضا في بطولة أمم أفريقيا للسيدات وضمت قائمة أفضل المنتخبات على مستوى كرة القدم للسيدات، منتخبات نيجيريا والمغرب وغانا.

وكان الاتحاد الأفريقي قبل أعلن قبل أسابيع قليلة عن الفئات الأخرى للجوائز، والتي ضمت أفضل لاعب أفريقي بشكل عام، وأفضل لاعب داخل القارة، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل نادٍ، وكذلك أفضل لاعب شاب.