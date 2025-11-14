موزة الشامسي تحرز لقب «مونديال الشطرنج» للهواة في صربيا



بلجراد (وام)



أحرزت موزة ناصر الشامسي، لاعبة منتخب الإمارات، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب بطولة العالم الفردية للهواة، تحت فئة تصنيف 1700 نقطة للسيدات.

وحققت الشامسي اللقب بعد منافسة قوية في البطولة التي أقيمت بمدينة فرنجاكا بانجا في صربيا من 5 إلى 13 نوفمبر الحالي، بمشاركة نخبة اللاعبات، بعد تفوقها في النهائي على بطلة كازاخستان ايلا كونيشبيه، بينما جاءت الهندية ديشا يو أيه ثالثة.

وأكد النادي، في بيان، أن اللقب يعد الأول من نوعه إماراتياً وخليجياً وعربياً على مستوى بطولات العالم للهواة، لتصبح الشامسي أول لاعبة عربية وخليجية تحقق لقباً عالمياً في تاريخ اللعبة.

وأضاف أنه يمثل إنجازاً نوعياً جديداً باسم النادي باعتباره أول لقب عالمي فردي في تاريخه، وثاني بطولة عالمية يحققها بعد فوزه العام الماضي ببطولة العالم لفرق الشطرنج السريع.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، إن الإنجاز يرسخ هوية النادي، ورؤيته مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، ويؤكد قدرة أبناء الإمارات على تحقيق الإنجازات العالمية في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

ووصف تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، الإنجاز النوعي بأنه يمثل صفحة جديدة في تاريخ اللعبة، لأنه يسجل باسم الإمارات للمرة الأولى، بانتزاع لقب عالمي فردي في بطولة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي.

من جانبه، أوضح هشام الطاهر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للنادي، أن الإنجاز العالمي لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة عمل متكامل، متوجهاً بالشكر إلى وزارتي الخارجية والرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الشطرنج، على كل الجهود التي بذلت، وسفارة صربيا لدى الدولة على تسهيل مشاركة وفد النادي.