السبت 15 نوفمبر 2025
الرياضة

استبعاد جيهي من منتخب إنجلترا

استبعاد جيهي من منتخب إنجلترا
14 نوفمبر 2025 20:11

 
لندن (د ب أ)

استبعد مارك جيهي من المنتحب الإنجليزي لكرة القدم، من مواجهة المنتخب الألباني الأحد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مدافع كريستال بالاس غاب عن المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على نظيره الصربي، بسبب إصابة في القدم، ولن يتعافى قبل المواجهة التي تقام في تيرانا بالمجموعة الحادية عشرة.
وعاد اللاعب للنادي كي يستكمل العلاج في محاولة لجعله جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل.
ولم يستدع توماس توخيل، المدير الفني، بديلا له، ولذلك سيتجه المنتخب الإنجليزي إلى ألبانيا بقائمة مكونة من 24 لاعباً.
وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «ترك مارك جيهي، لاعب كريستال بالاس معسكر المنتخب، ولن يسافر مع الفريق لخوض مباراة ألبانيا الأحد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026».
وأضاف البيان: «انضم المدافع مع المنتخب في التدريبات بملعب توتنهام مطلع هذا الأسبوع ولكنه عاد لنادي لمواصلة إعادة التأهيل».
ويعني غياب جيهي أن إرزي كونسا، مدافع أستون فيلا، وجون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، يمكن أن يستمرا في بناء شراكتيهما، فيما يمكن أن يشارك دان بورن أو تريفوه تشالوباه، أو جاريل كوانساه إذا أراد توخيل أن يجري تعديلات في المواجهة الأخيرة للفريق في التصفيات، التي تعتبر بمثابة تحصيل حاصل. ويسعى المنتخب الإنجليزي لإنهاء فترة التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث فاز بمبارياته السبع بالتصفيات بدون أن يستقبل أي هدف.
وضمن المنتخب الإنجليزي مقعده في المونديال الذي يقام الصيف المقبل، ويتبقى للمنتخب الإنجليزي ثلاث مباريات فقط لاستكمال خطط المشاركة في البطولة.

 

تصفيات كأس العالم
منتخب إنجلترا
كريستال بالاس
ألبانيا
