«تحدي دبي للياقة» يُطلق «أسبوع الجري»

دبي (الاتحاد)



يواصل تحدي دبي للياقة 2025 فعالياته المتميزة، ليصل نحو الحدث الأبرز في دورته التاسعة، وهو «تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي»، عبر أسبوع ثالث حافل بسباقات التحمّل العالمية، والفعاليات الرياضية الدولية، وآلاف الأنشطة اليومية في مختلف أحياء المدينة، ضمن رحلة دبي المستمرة لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية.

ومن سباقات الترايثلون إلى الجري على أنغام الموسيقى، يحتفي الأسبوع الثالث بتنوّع الخيارات أمام سكان دبي وزوارها للبحث عن تحديهم الخاص، ومع تبقّي أسبوعين فقط على ختام التحدي، نُشجِّع المشاركين على مواصلة التزامهم بتحقيق أهداف 30×30، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي بين أكثر مدن العالم صحة ونشاطاً.

مع دخول التحدي أسبوعه الثالث، تتجه الأنظار إلى الأحد، موعد انطلاق «تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي»، أكبر فعالية جري مجتمعية مجانية في العالم، والتي تعود لتُحوّل شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إلى مضمارين يحتفيان بالنشاط والحركة والإنجاز الجماعي.

وبعد أن سجلت دورة العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 278 ألف مشارك، تستعد دورة هذا العام لتجربة أكبر تجمّع رياضي مجاني من نوعه في العالم.

ويمكن للمشاركين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة الانضمام إلى التحدي عبر مسارين مميزين يمران بأشهر معالم المدينة، منها متحف المستقبل، وبرج خليفة، وقناة دبي المائية.