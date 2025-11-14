رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يحذر من تأثير التوسع في البطولات الدولية



لندن (د ب أ)



حذر ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، من تأثر الشعبية العالمية لكرة القدم، بسبب ميل توازن الرياضة نحو مزيد من المباريات الدولية.

وساهم توسيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمسابقات الأندية، في تأثير واضح على المستوى المحلي هذا الشهر، حيث تم إعادة جدولة مباراة أرسنال وكريستال بالاس في كأس رابطة الأندية المحترفة، وكذلك مواجهتهما في الدوري، التي سبقتها، بسبب مشاركة بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي.

وطال هذا التأثير مباريات الدوري أيضاً، خاصة في ظل إقامة كأس العالم للأندية خلال الصيف، ما انعكس على المسابقات المحلية، من الناحية الاقتصادية ورفاهية اللاعبين، خاصة في ظل الحديث عن توسيع المسابقة لتشمل 48 فريقاً بدلاً من 32 وإقامتها كل عامين بدلا من كل 4 أعوام.

وانضم ماسترز إلى عدد من المدراء التنفيذيين للدوريات، خلال اجتماع سنوي لاتحاد الدوريات العالمية، في أثينا لمدة يومين، هذا الأسبوع، تم خلاله مناقشة تأثر على المسابقات المحلية، بتوسع المسابقات الدولية، على رأس الموضوعات المطروحة.

وقال ماسترز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الاجتماع هو أفضل ما حضرنا على الإطلاق، وليست مفاجأة في أن يأتي في وقت يواجه في التوازن بين المسابقات المحلية والدولية خطراً كبيراً، بسبب توسعات غير مسبوقة في المسابقات الدولية».

وتابع: «لا يمكن أن نقامر بشعبية كرة القدم العالمية، وجماهيرها ولاعبيها، من خلال زعزعة هذا التوازن، بجدول مباريات دولي مكتظ، جميع أعضائنا متحدون في إيمانهم بضرورة إعادة هذا التوازن من أجل حماية الدوريات المحلية من أجل استعادة هذا التعاون».