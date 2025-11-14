السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كوريا الجنوبية تكسب بوليفيا بهدفين

كوريا الجنوبية تكسب بوليفيا بهدفين
14 نوفمبر 2025 21:50

سيول (أ ف ب)

تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على ضيفه البوليفي 2-0 على ملعب كأس العالم في دايجيون، في إطار استعدادات الأول لمونديال 2026 والثاني لملحقه العالمي.
وانتظرت كوريا الجنوبية حتى الدقيقة 57 لافتتاح التسجيل بواسطة قائدها مهاجم لوس أنجليس أف سي الأميركي هيونج-مين سون، وأضاف بديله مهاجم ميدتيلاند الدنماركي جيو-سونج شو الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وهو الفوز الثالث لكوريا الجنوبية في خمس وديات إعدادية للمونديال، بعد تغلبها على الولايات المتحدة وباراجواي بنتيجة واحدة 2-0 في سبتمبر وأكتوبر الماضيين توالياً، مقابل تعادل مع المكسيك 2-2 وخسارة أمام البرازيل 0-5 توالياً في الشهرين ذاتهما.
وحجزت كوريا الجنوبية بطاقتها إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل، بصدارتها المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة بفارق ست نقاط خلف الأردن الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى العرس العالمي.
في المقابل، أنهت بوليفيا التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز السابع، وضمنت خوضها الملحق العالمي المقرر في مارس المقبل والذي سيجمع ستة منتخبات من مختلف القارات ستتنافس على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مونديال 2026.
وتلتقي كوريا الجنوبية مع غانا الثلاثاء المقبل في ودية ثانية، فيما تلعب بوليفيا مع اليابان في اليوم ذاته.
وكانت بوليفيا تغلبت على الأردن 1-0 في تركيا في العاشر من الشهر الماضي قبل أن تخسر أمام روسيا 0-3 في 14 منه.

