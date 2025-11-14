نزال تاريخي على لقب السيدات في «دولية» محاربي الإمارات

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ65 من سلسلة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة الدولية، في صالة الخبيصي بمركز العين الوطني للمعارض أدنيك، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، بدعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وكشفت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، بحضور فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من الأبطال المشاركين في النزالات.

وتنطلق منافسات البطولة الساعة 7 مساء، وتشهد إقامة 14 نزالاً يشارك فيها 28 مقاتلاً ومقاتلة من جميع أنحاء العالم، وتتصدر المنافسات مواجهة نارية بين البرازيلية لاني سيلفا، ومواطنتها ميشيل أوليفيرا على لقب بطولة السيدات لوزن القشة.

وفي النزال الرئيس المشترك، يلتقي البطل السابق لوزن الخفيف برونو ماتشادو من البرازيل مع المقاتل الأسترالي برنتين مومفورد في مواجهة حاسمة يرجَّح أن تمنح الفائز منها فرصة المنافسة التالية على لقب وزن الخفيف في البطولات المقبلة.

ويشهد الحدث عودة أحمد فارس من مصر، إذ يخوض نزالاً ضمن فئة وزن الريشة، والمقاتل الجزائري خالد علام، الذي يدخل البطولة بسجل خالٍ من الهزائم، وكذلك المقاتل الكويتي عبدالله بوشهري الذي يخوض نزالَه الـ13 في بطولات محاربي الإمارات، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد من المشاركات في تاريخ البطولة.

وأكد فؤاد درويش أن هذه النسخة من البطولة تحمل بصمة عالمية جديدة، حيث تجمع بين بطلات من النخبة العالمية، ونزالٍ حاسم يحدد هوية المنافس القادم على اللقب، إلى جانب مشاركة عربية مشرفة تؤكد أن البطولة باتت المنصة الأبرز في المنطقة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن إقامة نسخة قبل نهاية العام الحالي بمدينة ليوا في الأجواء المفتوحة، وتسبقها ثاني نسخة خارجية تقام في مدينة بيروت في 11 ديسمبر المقبل.

وتوجَّه درويش بالشكر إلى رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، عبدالمنعم الهاشمي، على اهتمامه ورؤيته الحكيمة، وإلى الرعاة الرئيسيين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وفريق عمل البطولة.