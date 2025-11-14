ختام النسخة الرابعة لمهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن



الشارقة (وام)



اختتمت فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن 2025 الذي نظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن على أرضية ميدان الذيد للهجن لمدة 5 أيام متتالية.

شارك في السباقات رواد الأصالة من إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لجميع الفئات العمرية «حقايق» و«لقايا» و«إيذاع» و«ثنايا» و«حول» و«زمول» تنافست على مدى 126 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية ورصدت لها جوائز قيمة بالإضافة إلى 10 رموز.

حضر منافسات اليوم الأخير من المهرجان، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والتي أقيمت لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كلم بمتابعة من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد.

وشهدت الرموز المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع أنحاء الإمارات ودول الخليج العربي، وفازت «هملولة» لزايد محمد زايد المنصوري، وحصلت على سيف حاكم الشارقة للحول الرئيسي، وفاز «الفارس» ل محمد سعيد بن خاتم الشامسي، وحصل على بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وثمن عبد الله محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، دعم صاحب السمو حاكم الشارقة ورعايته الكريمة للمهرجان الذي أصبح نهراً للعطاء وسفيراً لأهل الخليج وملتقى لمحبي رياضة الأصايل ولدعمه المتواصل لنادي الشارقة لسباقات الهجن ولميدان الذيد.

وأكد أن مهرجان هذا العام تميز بمشاركة واسعة من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس المكانة الكبيرة التي بات يحتلها على خريطة رياضات الهجن في المنطقة، حيث على مدار أيام المهرجان شهدنا منافسات قوية وتنظيماً متميزاً وهذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا دعم صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضاف نحن مستمرون في تطوير منظومة سباقات الهجن في ميدان الذيد والعمل على توفير أفضل الخدمات للملاك والمضمرين بما يواكب تطلعات القيادة ويعزز حضور هذه الرياضة الأصيلة للأجيال المقبلة.