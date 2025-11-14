السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شبح الإصابات يضرب لاعبي الهلال!

شبح الإصابات يضرب لاعبي الهلال!
14 نوفمبر 2025 22:49

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رينارد: كأس العرب فرصة للاعبي السعودية قبل كأس العالم 2026
مانشيني مدرباً للسد


ازدادت معاناة الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، على مستوى الإصابات التي تضرب صفوف فريقه منذ بداية الموسم.
وكشف الهلال عبر حسابه على منصة «إكس» عن إصابة المدافع الأيمن حمد اليامي والأيسر متعب الحربي، في العضلة الخلفية.
وأوضح النادي أن اليامي سيغيب لفترة من 6 إلى 8 أسابيع بسبب الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، بينما سيغيب الحربي لفترة من 5 إلى 6 أسابيع بسبب العلاج والتأهيل أيضاً.
ويعني ذلك افتقاد الهلال للاعبيه حتى نهاية العام، ما يوجد أزمة جديدة للمدرب إنزاجي، خاصة أن النادي كان قد أبعد لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو من القائمة المحلية قبل بداية الموسم، بسبب إصابة قوية تعرض لها في سبتمبر الماضي وغاب على إثرها حتى مطلع الشهر الحالي.
وأمام الغيابات المتوالية خاصة في الدفاع اضطر إنزاجي لأن يعتمد على متعب الحربي المدافع الأيسر في مركز المدافع الأيمن، لكن إصابة الأخير ستزيد من المعاناة خاصة أن ثنائي عمق الدفاع، حسان تمبكتي وعلي لاجامي لا يزال كل منهما يؤدي برنامجا تأهيليا خاصاً على إثر إصابات مختلفة.
ويستعد الهلال لمواجهة الفتح يوم 22 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

 

الهلال السعودي
سيموني إنزاجي
الفتح
الدوري السعودي
السعودية
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©