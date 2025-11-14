شبح الإصابات يضرب لاعبي الهلال!



الرياض (د ب أ)



ازدادت معاناة الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، على مستوى الإصابات التي تضرب صفوف فريقه منذ بداية الموسم.

وكشف الهلال عبر حسابه على منصة «إكس» عن إصابة المدافع الأيمن حمد اليامي والأيسر متعب الحربي، في العضلة الخلفية.

وأوضح النادي أن اليامي سيغيب لفترة من 6 إلى 8 أسابيع بسبب الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، بينما سيغيب الحربي لفترة من 5 إلى 6 أسابيع بسبب العلاج والتأهيل أيضاً.

ويعني ذلك افتقاد الهلال للاعبيه حتى نهاية العام، ما يوجد أزمة جديدة للمدرب إنزاجي، خاصة أن النادي كان قد أبعد لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو من القائمة المحلية قبل بداية الموسم، بسبب إصابة قوية تعرض لها في سبتمبر الماضي وغاب على إثرها حتى مطلع الشهر الحالي.

وأمام الغيابات المتوالية خاصة في الدفاع اضطر إنزاجي لأن يعتمد على متعب الحربي المدافع الأيسر في مركز المدافع الأيمن، لكن إصابة الأخير ستزيد من المعاناة خاصة أن ثنائي عمق الدفاع، حسان تمبكتي وعلي لاجامي لا يزال كل منهما يؤدي برنامجا تأهيليا خاصاً على إثر إصابات مختلفة.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح يوم 22 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.