يوبانك يتفادى مخالفة الوزن للمرة الثانية!



لندن (رويترز)



شهدت الاستعدادات للنزال المرتقب على وزن المتوسط في استاد توتنهام هوتسبير بلندن السبت مفاجأة تمثلت في أن الملاكم البريطاني كونور بن سجل وزناً أثقل من وزن مواطنه كريس يوبانك جونيور الذي تجنب دفع غرامة أخرى قبل النزال الثاني بينهما.

وكان كونور صعد فئتي وزن ليواجه يوبانك في أول نزال بينهما في أبريل الماضي وكان الحد المسموح حينذاك هو 72.574 كيلوجرام، وسجل كونور 72.257 كيلوجرام.

أما يوبانك، فقد سجل 72.166 كيلوجرام بعد أن دفع غرامة 375 ألف جنيه إسترليني (503287 دولار) في النزال الماضي بسبب تجاوز حد الوزن المسموح.

وسيخضع الملاكمان لقياس الوزن مجدداً السبت مع وجود بند الترطيب الذي يقضي بعدم جواز زيادة وزن أي منهما بفارق 4.535 كيلوجرام أكثر من الحد المسموح.

وقال إيدي هيرن مروج بن لمجلة ذا رينج «كونور بدا رائعاً، مذهلاً، لكنه أثقل بعض الشيء مقارنة بما كان عليه في المرة السابقة، كلا الملاكمين يبدوان في حالة رائعة».

وحقق يوبانك الفوز بالنزال الأول المؤلف من 12 جولة وهو ما كان يشبه نزالاً أقيم قبل 35 عاما بين والديهما كريس يوبانك الأب ونايكل بن في نفس الاستاد بشمال لندن.