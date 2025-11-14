السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حارسة تشيلسي تغيب عدة أسابيع

حارسة تشيلسي تغيب عدة أسابيع
14 نوفمبر 2025 22:55

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يحذر من تأثير التوسع في البطولات الدولية
لاعب تشيلسي يعاني «حالات إغماء»


قالت سونيا بومباستور مدربة تشيلسي إن حارسة مرمى الفريق هانا هامبتون ستغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد إصابتها في عضلة الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 1-1 مع غريمه اللندني أرسنال مطلع الأسبوع الحالي.
ولم تكن الحارسة البالغة من العمر 24 عاماً، والفائزة مع إنجلترا ببطولة أوروبا 2025، جزءاً من فوز تشيلسي 6-صفر على سانت بولتن النمساوي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث حلت السويسرية ليفيا بينج محلها في تشكيلة الفريق.
وقالت بومباستور للصحفيين قبل التوجه للقاء المضيف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات «سنرى ما إذا كان بوسعنا رؤيتها (في الملاعب) قبل نهاية العام، لكنني لست متأكدة».
وأضافت بومباستور أن هامبتون ستغيب عن مباراتي إنجلترا الوديتين أمام الصين في 29 نوفمبر وغانا في الثاني من ديسمبر المقبل.

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©