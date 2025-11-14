حارسة تشيلسي تغيب عدة أسابيع



لندن (رويترز)



قالت سونيا بومباستور مدربة تشيلسي إن حارسة مرمى الفريق هانا هامبتون ستغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد إصابتها في عضلة الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 1-1 مع غريمه اللندني أرسنال مطلع الأسبوع الحالي.

ولم تكن الحارسة البالغة من العمر 24 عاماً، والفائزة مع إنجلترا ببطولة أوروبا 2025، جزءاً من فوز تشيلسي 6-صفر على سانت بولتن النمساوي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث حلت السويسرية ليفيا بينج محلها في تشكيلة الفريق.

وقالت بومباستور للصحفيين قبل التوجه للقاء المضيف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات «سنرى ما إذا كان بوسعنا رؤيتها (في الملاعب) قبل نهاية العام، لكنني لست متأكدة».

وأضافت بومباستور أن هامبتون ستغيب عن مباراتي إنجلترا الوديتين أمام الصين في 29 نوفمبر وغانا في الثاني من ديسمبر المقبل.