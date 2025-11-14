دورة كلباء للألعاب الشاطئية تتوج أبطال اليوم السابع

الشارقة (وام)



أسفرت منافسات شد الحبل لفئة الرجال، في اليوم السابع لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، عن فوز فريق شباب صحار من سلطنة عُمان بالمركز الأول، وفريق صاعقة الفجيرة بالمركز الثاني، وفريق الذئاب من سلطنة عُمان بالمركز الثالث والبرونزية.

وتصدر فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فئة الناشئين لنفس المسابقة، وجاء نادي كلباء «ب» وصيفاً، وفريق نادي كلباء ثالثاً.

وشهدت مسابقة السيدات فوز فريق المقاتلات بالمركز الأول، وفريق بنات الإمارات بالمركز الثاني، وجاء فريق «أولد إز جولد» ثالثاً.

وتوج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل صالح الحمادي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.