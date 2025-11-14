السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبي للسلة يواصل تألقه في «اليوروليج»

دبي للسلة يواصل تألقه في «اليوروليج»
14 نوفمبر 2025 23:13

 
دبي (وام)

واصل نادي دبي لكرة السلة عروضه القوية في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، بعد فوزه، على زالجيريس كاوناس الليتواني 95 - 89، في المباراة التي أقيمت على صالة «كوكاكولا أرينا» بدبي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.
ورفع نادي دبي رصيده إلى 5 انتصارات في البطولة، مواصلاً سلسلة انتصاراته على ملعبه، فيما تلقى الفريق الليتواني خسارته الثالثة هذا الموسم رغم تصدره الترتيب العام برصيد 8 انتصارات.
ويأتي الفوز بعد ثلاثة أيام فقط من تفوق نادي دبي على فريق النجم الأحمر الصربي، أحد أبرز فرق البطولة، في المباراة التي احتضنتها الصالة ذاتها ضمن الجولة العاشرة.

