الإمارات تشارك في بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة بجاكرتا

الإمارات تشارك في بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة بجاكرتا
14 نوفمبر 2025 23:15


دبي (وام)

تشارك دولة الإمارات ممثلة بفريقي هيئة الطرق المواصلات بدبي، وبيرنجريف يونايتد في النسخة الأولى لبطولة الأندية الآسيوية لكرة القدم المصغرة في جاكرتا بإندونيسيا من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وتأهل الفريقان للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد إحرازهما المركزين الأول والثاني في بطولة الإمارات لكرة القدم المصغرة الشهر الماضي.
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، إن المشاركة المرتقبة للفريقين في البطولة الآسيوية محفزة لبقية الأندية في المواسم المقبلة، لاسيما بعد الاهتمام الكبير بالمشاركة في النسخة الأولى من البطولة، بالإضافة إلى الدوري المحلي.
وأشار إلى إجراء قرعة البطولة غداً في جاكرتا بحضور مسؤولي الفرق المشاركة، يعقبها الاجتماع الفني في اليوم التالي تمهيداً لانطلاق المنافسات يوم 17 الجاري، ويسبقها حفل افتتاح تراثي للبطولة.

الإمارات
كرة القدم
جاكارتا
إندونيسيا
