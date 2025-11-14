السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إطلاق برنامج دبي التعليمي لسباقات الخيل

إطلاق برنامج دبي التعليمي لسباقات الخيل
14 نوفمبر 2025 23:17


دبي (وام)

حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة


أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع نادي دبي للفروسية، ومركز الإمارات للفروسية، عن إطلاق برنامج دبي التعليمي لسباقات الخيل 2025، الذي يهدف إلى تعزيز ارتباط الطلاب بإرث الفروسية في الدولة وإحياء القيم المرتبطة بها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية الإماراتية.
ويعمل البرنامج على تنمية شغف الطلبة بالخيل وتعريفهم برياضة سباقات الخيل عبر مزيج يجمع بين التعليم الأكاديمي والتجارب العملية، من خلال دروس صفية وأنشطة ميدانية تتيح للمشاركين التعرف على عالم الفروسية بأسلوب تفاعلي وملهم.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في 16 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع عدد من المدارس التي تختارها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
ويخوض الطلاب سلسلة من الأنشطة تشمل زيارات للإسطبلات، ودروساً في ركوب الخيول الصغيرة، وجولات تعريفية في مضامير السباق، إلى جانب محاضرات تثقيفية متخصصة.
ويختتم البرنامج التجريبي في 28 فبراير 2026 بحفل تخرج يقام ضمن فعاليات «الإمارات سوبر ساترداي» في مضمار ميدان.
وتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية بعنوان «التقييم والتوسع»، وتهدف إلى مراجعة نتائج المرحلة الأولى وتطوير المناهج المعتمدة، إلى جانب توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع إمارات الدولة، بما يتيح مشاركة أكبر للطلاب المهتمين بالفروسية ورياضاتها.
وأكد علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لإعادة ربط الشباب بإرث الفروسية وتعزيز تقديرهم للقيم النبيلة التي تحملها.
من جانبه، أكد أحمد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية ومركز الإمارات للفروسية، أن الشراكة في تنفيذ البرنامج تعكس التزام الجهات المعنية بتنشئة أجيال تدرك عمق تقاليد الفروسية وتسهم في استدامتها.

الإمارات
دبي
سباقات الخيل
نادي دبي لسباقات الخيل
نادي دبي للفروسية
