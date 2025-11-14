السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميسي يخطف الأضواء في «الاحتفال الخمسين» لأنجولا

ميسي يخطف الأضواء في «الاحتفال الخمسين» لأنجولا
14 نوفمبر 2025 23:20

 
لواندا (أ ف ب)

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين بطل العالم إلى الفوز على مضيفه الأنجولي 2-0 بتسجيله هدفاً وصناعة آخر في لواندا في مباراة دولية ودية في كرة القدم.
وجاء الهدف الأول لأبطال العالم عبر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، إثر تمريرة من ميسي في الدقيقة 44، قبل أن يتبادلا الأدوار في الثاني عندما مرّر مارتينيز لقائده وفريق إنتر ميامي الأميركي (82).
وسجّل مارتينيز هدف السبق بعد أن سدّد كرة داخل مرمى الحارس المخضرم هوجو ماركيش من مسافة قريبة، قبل أن يضاعف ميسي النتيجة من تسديدة في الزاوية البعيدة.
واستُبدل اللاعبان من قبل المدرب ليونيل سكالوني في وقت متأخر من الشوط الثاني.
وجاءت المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في العاصمة الأنجولية بمناسبة الاحتفالات بالعيد الخمسين لاستقلال البلاد الواقعة في جنوب أفريقيا والمستعمرة البرتغالية السابقة.
وتستعد الأرجنتين إلى الدفاع عن لقبها بطلة للعالم في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الضيف المقبل بعدما حجزت بطاقتها بتصدرها تصفيات أميركا الجنوبية ب38 نقطة من 12 انتصاراً مقابل تعادلين وأربع هزائم، متقدمة بفارق تسع نقاط عن الإكوادور الثانية.
في المقابل، تستعد أنجولا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبل، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب أفريقيا وزيمبابوي ومصر.
وفشلت أنجولا في التأهل إلى مونديال أميركا الشمالية بحلولها رابعة في المجموعة الرابعة بانتصارين فقط في 10 مباريات ضمن التصفيات الأفريقية بفارق 11 نقطة خلف الرأس الأخضر التي حجزت بطاقتها للمرة الأولى في تاريخها أمام الكاميرون وليبيا.
وكانت أنجولا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في تصفيات مونديال 2006 عندما حجزت بطاقتها إلى العرس العالمي للمرة الأولى في تاريخها بتفوقها في المواجهتين المباشرتين على نيجيريا وانتزاعها صدارة المجموعة الرابعة، حيث فازت عليها 1-0 في لواندا وتعادلت معها 1-1 في لاجوس.

