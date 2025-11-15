372 لاعباً ولاعبة في كأس نائب رئيس الدولة للجري



دبي (وام)



أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة 372 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً وأكاديمية في كأس نائب رئيس الدولة للجري، التي تنطلق اليوم لجميع المراحل العمرية في بحيرة الحفية بمدينة كلباء، وتُعد الأولى في الموسم الحالي.

وأضاف أن المنافسات لمسافات 2، و3، و4، و6، و9 كلم، لفئات الأشبال «ذكور وإناث» تحت 16 و18 عاماً، والناشئين والناشئات للفئتين أيضاً تحت 18 عاماً، والشباب والشابات تحت 20 عاماً، و«العموم» للرجال والسيدات.

وقال ناصر بن عاشور، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد، إن الانطلاقة الأولى للفعاليات التنافسية في الموسم الجديد، تندرج ضمن أجندة الفعاليات المقررة، بعد مسيرة مميزة من الإنجازات للمنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.

ونوّه إلى اكتمال كافة الترتيبات الفنية للحدث الأول في الموسم ضمن محطات مختلفة في عدد من إمارات الدولة، لاسيما أن الاتحاد يتطلع إلى أن تُسهم هذه الفعاليات في اكتشاف المواهب، ورفع المهارات التنافسية للمشاركين والمشاركات.

