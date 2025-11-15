كرواتيا تنضم إلى قائمة «مونديال 2026»



رييكا (رويترز)



حققت كرواتيا انتصاراً كبيراً 3-1 على جزر فارو في مباراة أقيمت على أرضها، لتضمن مكانها في نهائيات كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومع حصول كرواتيا على 19 نقطة، لم يعد بإمكان التشيك صاحبة المركز الثاني اللحاق بها في المجموعة 12، بعد أن جمعت 13 نقطة فقط، مع تبقّي مباراة واحدة لها ضد جبل طارق يوم الاثنين المقبل.

وبالنسبة للفريق الزائر، الذي احتل المركز 127 حسب تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، انتهت مسيرته برصيد مثير للإعجاب بلغ 12 نقطة وصراع حقيقي على احتلال أحد المركزين الأولين.

وأذهلت جزر فارو الجماهير بعد مرور 16 دقيقة، عندما انطلق جيزا ديفيد توري من وسط الملعب، وسدّد كرة منخفضة ارتطمت بلوكا فوسكوفيتش ليمنح الزوار التقدم.

وبعد مرور سبع دقائق، عادلت كرواتيا النتيجة عندما وصلت الكرة إلى يوسكو جفارديول داخل منطقة الجزاء، ليسدّد بقوة نحو الزاوية اليمنى السفلية.

وتقدّمت كرواتيا في الدقيقة 57 بتسديدة أرضية من بيتار موسا غير المراقب لتسكن الشباك، وحسم نيكولا فلاسيتش المباراة في الدقيقة 70 بتسديدة هادئة في الشباك.