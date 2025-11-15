ألمانيا تقف على أعتاب التأهل إلى كأس العالم



لوكسمبورج (رويترز)



سجّل المهاجم الألماني فولتماده هدفين في الشوط الثاني، قادا منتخب ألمانيا بطل العالم أربع مرات، إلى فوز صعب 2-صفر على مضيفه منتخب لوكسمبورج، في الجولة قبل الأخيرة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، لتقف ألمانيا على بُعد خطوة من التأهل المباشر للنهائيات.

وسجّل فولتماده بذلك آخر ثلاثة أهداف لمنتخب ألمانيا، إذ أحرز هدف الفوز 1-صفر على إيرلندا الشمالية الشهر الماضي.

وافتتح فولتماده التسجيل للضيوف في الدقيقة 49 بمساعدة ليروي ساني، بعد أن بدا المنتخب الألماني متراجعاً بشكل مفاجئ في أغلب فترات الشوط الأول.

وأضاف مهاجم نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 69، لتحافظ ألمانيا على صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما تحتل سلوفاكيا المركز الثاني بفارق الأهداف.

وقال فولتماده: «في الشوط الأول، افتقدنا القوة ولم نستحوذ على الكرة بالشكل الكافي، أدينا بشكل أفضل بعد الاستراحة، وعزّزنا الضغط، سجّلنا في الوقت المناسب، لم يكن الأداء رائعاً، لكننا حصدنا النقاط الثلاث».

وأضاف: «كان من المهم تحقيق التغيير في الشوط الثاني، وإدراك أننا لم نبذل جهداً كافياً في الشوط الأول، كان هناك ضغط كبير في المباراة، تسجيل هدفين هنا أمر جيد، لكن النقاط الثلاث هي الأهم، بغض النظر عن هوية من سجّل الأهداف».

وافتقر المنتخب الألماني الذي يدربه يوليان ناجلسمان للقوة الهجومية في الشوط الأول، بينما ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية التي أتاحت للوكسمبورج عدة فرص تهديفية.

وتحتاج ألمانيا الآن إلى الفوز أو التعادل في المباراة الأخيرة أمام سلوفاكيا يوم الاثنين المقبل، كي تنتزع بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى النهائيات، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً فاصلاً في مارس.

ولم يبدِ منتخب لوكسمبورج مبالغة في احترام نظيره الألماني، وصنع أكثر من فرصة عن طريق أيمن دردري ودانيل سيناني خلال أول 25 دقيقة التي شهدت أربع تسديدات نحو المرمى للوكسمبورج، مقابل اثنتين لألمانيا.

وكان الحارس أوليفر باومان أكثر عناصر المنتخب الألماني نشاطاً في الشوط الأول واضطر الفريق للانتظار حتى الدقيقة 49 لكسر الجمود بتسديدة فولتماده في الوقت المناسب.

وكاد دردري يتعادل في الدقيقة 52، لكنه سدّد كرة مرّت بجوار القائم ورفض منتخب لوكسمبورج الاستسلام، واقترب كريستوفر مارتينز من التسجيل من مسافة قريبة في الدقيقة 66، لكنه أخطأ في تصويب الكرة، ثم أضاف فولتماده الهدف الثاني لألمانيا.