المغرب.. «القياسية 17» في «الملعب الكبير»!



طنجة (أ ف ب)



عزَّز المنتخب المغربي لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية القياسية، ورفعها إلى 17، عندما تغلّب على ضيفه الموزامبيقي 1-0 على الملعب الكبير في طنجة، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في المملكة.

وسجَّل لاعب وسط جيرونا عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وأهدر مهاجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعدما سدّدها في العارضة.

ويخوض المغرب ودية ثانية الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته الذي افتُتح بعد إغلاقه لفترة طويلة خضع خلالها لتحولات عميقة شملت على الخصوص، إزالة مضمار ألعاب القوى ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 75 ألف متفرج.

وبدأت سلسلة انتصارات المغرب في السابع من يونيو 2024، وكان يتقاسم الرقم القياسي السابق البالغ 15 انتصاراً مع منتخب إسبانيا الذي حقق هذه السلسلة خلال تتويجه بكأس أوروبا 2008، قبل أن تنتهي في يونيو 2009.

وكان الرقم القياسي السابق، وهو 14 فوزاً متتالياً، بحوزة فرنسا بطلة أوروبا آنذاك بين مارس 2003 وفبراير 2004.

ويستعدُّ المغرب، رابع مونديال 2022 وأول منتخب أفريقي يضمن تأهله إلى نهائيات كاس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على أرضه في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب جزر القمر ومالي وزامبيا.

في المقابل، تلعب موزامبيق التي أوقعتها القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب كوت ديفوار والكاميرون والجابون، مع تشاد ودياً الاثنين.