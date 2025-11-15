الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المغرب.. «القياسية 17» في «الملعب الكبير»!

المغرب.. «القياسية 17» في «الملعب الكبير»!
15 نوفمبر 2025 08:49

 
طنجة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«إسبانيا 30» تحطم الرقم القياسي!
ألكاراز يتحدى «النحس» في «أستراليا المفتوحة»!


عزَّز المنتخب المغربي لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية القياسية، ورفعها إلى 17، عندما تغلّب على ضيفه الموزامبيقي 1-0 على الملعب الكبير في طنجة، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في المملكة.
وسجَّل لاعب وسط جيرونا عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من داخل المنطقة.
وأهدر مهاجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعدما سدّدها في العارضة.
ويخوض المغرب ودية ثانية الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته الذي افتُتح بعد إغلاقه لفترة طويلة خضع خلالها لتحولات عميقة شملت على الخصوص، إزالة مضمار ألعاب القوى ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 75 ألف متفرج.
وبدأت سلسلة انتصارات المغرب في السابع من يونيو 2024، وكان يتقاسم الرقم القياسي السابق البالغ 15 انتصاراً مع منتخب إسبانيا الذي حقق هذه السلسلة خلال تتويجه بكأس أوروبا 2008، قبل أن تنتهي في يونيو 2009.
وكان الرقم القياسي السابق، وهو 14 فوزاً متتالياً، بحوزة فرنسا بطلة أوروبا آنذاك بين مارس 2003 وفبراير 2004.
ويستعدُّ المغرب، رابع مونديال 2022 وأول منتخب أفريقي يضمن تأهله إلى نهائيات كاس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على أرضه في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.
وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب جزر القمر ومالي وزامبيا.
في المقابل، تلعب موزامبيق التي أوقعتها القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب كوت ديفوار والكاميرون والجابون، مع تشاد ودياً الاثنين.

كأس أمم أفريقيا
المغرب
موزامبيق
فرنسا
إسبانيا
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©