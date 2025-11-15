«كينج ميكر» بطل «تحضيري» كأس رئيس الدولة للخيول العربية



عصام السيد (أبوظبي)



تُوج الجواد «آر بي كينج ميكر» لمحمد علي المزيني، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة راي داوسون، بلقب «النسخة 33» من «سباق تحضيري» كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، في الحفل الرابع الذي نظّمه مضمار أبوظبي للسباق، والذي تألّف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجّنة الأصيلة، بمشاركة 94 خيلاً، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 511 ألف درهم.

وشهد السباق التحضيري منافسة قوية بين 14 من نخبة الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وأمهر الفرسان من داخل الدولة وخارجها، وهو بروفة رسمية للسباق الذي يقام 6 ديسمبر المقبل، البالغة قيمة جوائزه 8 ملايين درهم.

وجاء فوز «آر بي كينج ميكر» في الشوط الثاني والرئيس لمسافة 2200 متر، وبلغت قيمة جائزته 111 ألف درهم، وسجّل البطل المنحدر من نسل «باسق الخالدية» زمناً 2:25:54 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.75 طول عن الوصيف «أجرد عذبة» لياس للسباقات.

وحصدت الفرس «منار» لياس للسباقات، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوسا، جائزة الشوط الرابع للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، بمشاركة 16 خيلاً على لقب ستار أوف ذا ديزرت البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، وسجّلت البطلة 1:43:74 دقيقة.

وقدَّم «منفرد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة سيلفستر دي سوسا «ثنائية»، عرضاً فاق التوقعات في الشوط السادس لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، والذي شهد صراعاً مثيراً بين 12 خيلاً على لقب ثندر هوف مايل، البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، وسجّل البطل 1:35:80 دقيقة.

وانتزع «الاتحاد» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف أنطوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، جائزة الشوط الأول لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة «توليد الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وبلغ إجمالي قيمة جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجّل البطل 2:29:01 دقيقة.

وظفرت المهرة «روعة» لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بجائزة الشوط الثالث، بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف، لمسافة 1200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، وسجّلت البطلة 1:17:48 دقيقة.

ومنحت المهرة «وتيرا» لسعيد وراشد الشحي، «الثنائية» للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس راي داوسون، حين فازت بالشوط الخامس لمسافة 1200 متر، على لقب الاتحاد جولد مايل المخصص للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، والبالغة قيمة إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجّلت البطلة 1:44:97 دقيقة.

وفاز «ماونتباتين» لمحمد علي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بختام الأمسية في الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 1400 متر على لقب ذا ماري تايم سبرنت، البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، وسجَّل البطل 1:22:63 دقيقة.