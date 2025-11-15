الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الجودو» يواصل «الإعداد المشترك» في إيطاليا

«الجودو» يواصل «الإعداد المشترك» في إيطاليا
15 نوفمبر 2025 12:00

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل منتخب الجودو تدريباته المشتركة في مدينة كورتينا، بجانب منتخب إيطاليا، استعداداً لبطولة أبوظبي جراند سلام المقررة من 28 إلى 30 نوفمبر الحالي، بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة أكثر من 60 دولة، حيث يُغلق باب التسجيل مع بدء مراسم القرعة 27 نوفمبر بفندق البستان نوفتيل أبوظبي مقر إقامة الوفود، عبر تقنية الفيديو، وتندرج البطولة ضمن المنافسات الكبرى المؤهلة إلى دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.
من ناحية أخرى، تُدشن إليزا ليتيف لاعبة المنتخب مشوارها، في بطولة زغرب «جراند بري»، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي، بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم الأحد بمنافسات «الوزن الثقيل»، وتنتظر إليزا المتأهلة من لقاء البريطانية شيلي لودفورد، والكرواتية لورينا بيركو فيتش، ضمن الدور الثاني لوزن تحت 78 كجم» الذي يضم 23 لاعبة من المصنفات عالمياً، وتشهد البطولة مشاركة 370 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، ويتنافسون على جوائز قيمتها مليون يورو، ويحتل منتخب إسبانيا صدارة البطولة برصيد ذهبيتين، ويليه فرنسا وصربيا، ولكل منهما ذهبية.

