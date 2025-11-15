موسم سباقات مضمار «الشارقة لونجين» ينطلق الأحد



عصام السيد (الشارقة)



ينظّم نادي الشارقة للفروسية والسباق، في الساعة الثانية ظهر الأحد، السباق الافتتاحي لموسم 2025- 2026، على مضمار الشارقة لونجين، برعاية شركة لونجين، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

ويشهد السباق مشاركة متميزة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 240 ألف درهم، موزّعة على 6 أشواط متنوعة المسافات والمستويات.

وخُصص الشوط الأول لسباق بلدية الشارقة للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فقط، توليد الإمارات، لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

وخُصص الشوط الثاني لسباق مجلس الشارقة الرياضي، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، توليد الإمارات لمسافة 1200 متر وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

أما الشوط الثالث فخُصص لسباق المروان للمعدات، للخيول العربية الأصيلة «شروط» عمر أربع سنوات فما فوق، توليد الإمارات، لمسافة 1700 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

وخُصص الشوط الرابع لسباق المروان للمعدات، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف «0-90»، عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

كما خُصص الشوط الخامس لسباق المروان للمعدات، للخيول العربية الأصيلة «شروط» عمر 4 سنوات فما فوق، 2000 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

وخصص الشوط السادس، لسباق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» تصنيف «0-75» عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

كما يشتمل السباق على بطولة الملاك وبطولة المربين التي تهدف إلى تعزيز روح المنافسة بين الملاك ودعم جهود المربين في تطوير سلالة الخيول.