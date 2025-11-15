الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ألعاب كلباء الشاطئية» تتوج أبطال الجودو

«ألعاب كلباء الشاطئية» تتوج أبطال الجودو
15 نوفمبر 2025 12:53

الشارقة (الاتحاد)


توَّج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، أبطال الجودو والكاليستانيكس، ضمن مسابقات اليوم الثامن لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة، كما أقيمت المباريات الختامية لكرة السلة للأشبال.
حضر التتويج، المهندس عادل صالح الحمادي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، والدكتور ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم سجواني، أمين السر المساعد، وبخيت سعيد القرص، نائب مدير الدورة، نائب مدير مكتب الإشراف العام.

 

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للفئات العمرية المختلفة في الجودو لمختلف الأوزان لفئات البراعم والناشئين الذين تنافسوا في 20 وزناً مختلفاً للتتويج بالميداليات، وجرت مباريات الجودو وسط حضور كبير من الجمهور، بمشاركة 280 لاعباً.
وفي الكاليستانيكس ولفئة المحترفين، حصل عمر عبدالستار على المركز الأول، وتلاه في المركز الثاني أنجلو تيفيك وحلَّ ثالثاً حسام طارق، أما فئة الهواة فحصل اللاعب هارمستورسن على المركز الأول، وحل عبدالله محمد ثانياً، وعادل جيمي ثالثاً، وعلى هامش المسابقة تم تكريم البطل العالمي وصانع المحتوى أندريا.
وفي كرة السلة 3×3 لفئة الأشبال، تمكّن نادي الشارقة من الحصول على المركز الأول والميداليات الذهبية، تلاه نادي الحمرية في المركز الثاني، فيما حصل خورفكان على المركز الثالث.
وفي كرة القدم الشاطئية تمكّن كلباء من العبور للمباراة النهائية على حساب فريق النمور بالفوز 7-4، فيما حقق الحميدي فوزاً كبيراً على حساب الإمارات «ب» بنتيجة 13-1.
 

