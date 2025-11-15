كوري يُمطر سلة سبيرز بـ «95 نقطة» في مباراتين!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



قاد ستيفن كوري، نجم جولدن ستايت ووريرز، فريقه إلى فوز مثير جديد على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 109-108، بتسجيله 49 نقطة، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهذه المباراة الثانية توالياً التي يتألق فيها كوري بهذا الشكل، بعد تسجيله 46 نقطة في فوز ووريرز الأول على سبيرز 125-120، بقيادة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما قبل ثلاثة أيام.

نجح كوري في 16 من 26 محاولة من الملعب، وسجّل تسع رميات ثلاثية، وأنهى اللقاء بنسبة مثالية من الرميات الحرة (8 من 8)، في مباراة مثيرة في تكساس شهدت تبادلاً للتقدم في 13 مناسبة.

في المقابل، سجّل الشاب ويمبانياما 26 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف دي أرون فوكس 24 نقطة و10 تمريرات حاسمة لمصلحة سبيرز الذين أنهوا الربع الثالث متقدمين 79-77، قبل أن يقلب كوري الأمور في الربع الأخير بإحراز 14 نقطة.

سجّل ويمبانياما عشر نقاط في الربع الأخير، ووضع سبيرز في المقدمة 108-105 عبر متابعة قبل 1:05 دقيقة من النهاية.

لكن جيمي باتلر قلّص النتيجة لووريرز عبر اختراق ناجح، ثم وبعد تصدي ويمبانياما لرمية أخرى من باتلر، ارتكب فوكس خطأ على كوري الذي تقدم بثبات ليسجل رميتي الفوز.

قال كوري إن الانتصارين «الصعبين» في سان أنتونيو يمكن أن يشكّلا دفعة لووريرز الباحث عن هويته هذا الموسم.

وأضاف: «كانت مباراة ممتعة، لديهم فريق رائع، الفوز هنا مرتين متتاليتين أمر كبير، كلنا لعبنا معاً، أعرف أن النقاط تبدو مذهلة، لكننا فعلناها معاً، وهذا ما نحاول البناء عليه».

كانت مباريات الجمعة جزءاً من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة الدوري خلال الموسم.

قُسمت الفرق إلى ست مجموعات تخوض مباريات بنظام الدوري، تحتسب أيضاً في سجل الموسم المنتظم، وتتأهل ثمانية فرق إلى ربع النهائي، بينما تُقام مباراتا نصف النهائي والنهائي في لاس فيجاس في ديسمبر.

