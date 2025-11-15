5 طائرات تدعم رحلة «الأبيض» إلى البصرة في تصفيات «مونديال 2026»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تغادر، مساء الأحد، بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة البصرة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام العراق، والمقررة في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد البصرة الدولي، ضمن إياب «الملحق الآسيوي» المؤهل إلى «الملحق العالمي» لتصفيات «مونديال 2026».

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت الخميس الماضي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بالتعادل 1-1، حيث تقدم العراق مبكراً عبر علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك «الأبيض» التعادل عن طريق لوان بيريرا في الدقيقة 18.

وأنهى المنتخبان المرحلة السابقة من تصفيات الدور الرابع في المركز الثاني، ضمن المجموعتين الأولى والثانية، والتي منحت قطر والسعودية بطاقتي «التأهل المباشر» إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى «الأبيض» إلى تعويض نتيجة التعادل في ملعبه، والقتال من أجل حصد بطاقة التأهل إلى «الملحق العالمي» الذي يحدد آخر فريقين متأهلين إلى «المونديال»، أملاً بالعودة إلى النهائيات للمرة الأولى منذ «نسخة 1990»، وفي المقابل، يطارد «أسود الرافدين» حلم التأهل الثاني في تاريخه، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في مونديال المكسيك 1986.

ويخوض منتخبنا، بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، تدريبه الأساسي مساء الاثنين على استاد البصرة الدولي، ويسبقه المؤتمران الصحفيان لمدربي المنتخبين.

ويعوّل «الأبيض»، الذي خسر مباراة واحدة فقط في آخر 6 مباريات رسمية، وكانت أمام قطر بنتيجة 1-2، على تقديم أداء أفضل في الإياب، مدعوماً بتحسُّن المؤشرات الفنية، مقارنة بمباراة الذهاب.

وفي إطار دعم الجماهير، أعلن اتحاد الكرة عن توفير خمس طائرات خاصة لنقل مشجعي المنتخب إلى البصرة، داعياً الجماهير الراغبة إلى التسجيل عبر المنصات الرسمية ابتداءً من الساعة الرابعة من عصر أمس، مع إغلاق باب التسجيل فور اكتمال العدد.

من جهته، قال إسماعيل راشد، إداري المنتخب: «نتأسف على النتيجة غير المُرضية في لقاء الذهاب، كنا نطمح إلى الظهور بصورة أفضل، اللاعبون قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، وبعض الجزئيات أثرت على النتيجة».

وأضاف: «لدينا يومان فقط للاستشفاء والتحضير الجيد لمباراة الثلاثاء، ما دام الأمل قائماً نتشبث بحظوظنا، العراق تعادل في ملعبنا، ولا شيء يمنعنا من العودة بنتيجة إيجابية من البصرة، والجمهور كان رائعاً ولم يقصر، ونتمنى أن نسعده في الإياب».

من جهته، وصف علاء زهير، مدافع المنتخب، نتيجة الذهاب بأنها غير مُرضية، وقال: «كنا نطمح إلى الفوز، لكن أمامنا شوط ثانٍ حاسم في البصرة، نعتذر لجماهيرنا، ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، ونقاتل لإسعادهم، والجمهور كان حاضراً بقوة منذ الدقيقة الأولى».

في المقابل، تلقّى الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة الأسترالي جراهام أرنولد، الذي قاد منتخب أستراليا إلى مونديال قطر 2022، ضربة قوية، بعد تأكد غياب المهاجم علي الحمادي، لاعب لوتون تاون الإنجليزي، وأحد أبرز نجوم الفريق، إثر إصابته في مباراة الذهاب، وتم استدعاء المهاجم عمار محسن للانضمام إلى القائمة الرسمية بدلاً منه.

وكانت بعثة منتخب العراق وصلت إلى البصرة ظهر أمس الأول، قادمة من أبوظبي، لبدء المرحلة النهائية من الاستعداد لمباراة الإياب.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طرح تذاكر المباراة التي يحتضنها استاد البصرة الدولي «جذع النخلة» الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج للبيع، حيث تحددت أسعار التذاكر بين 50 ألف دينار عراقي «140 درهماً»، و15 ألف دينار «42 درهماً».