الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ألمانيا يتمنى عودة «الثنائي المصاب» أمام سلوفاكيا

مدرب ألمانيا يتمنى عودة «الثنائي المصاب» أمام سلوفاكيا
15 نوفمبر 2025 14:01

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«إسبانيا 30» تحطم الرقم القياسي!
جاتوزو: الكرة تزن 100 كيلوجرام!.


يأمل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن يعود الثنائي المصاب جوشوا كيميتش وشلوتربيك للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام سلوفاكيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال ناجلسمان بعد الفوز بهدفين على لوكسمبورج: «بالتأكيد سيكون شيئاً جيداً أن يعود الثنائي للمشاركة في المباراة».
وأضاف ناجلسمان: إن علينا أن ننتظر لمعرفة ما إذا كان الثنائي سيعود في الوقت المحدد للمشاركة في المباراة التي ستقام الاثنين في لايبزج.
وكان ناجلسمان متفائلاً بحذر بشأن شلوتربك، لكنه كان متحفِّظاً بعض الشيء بشأن كيميتش.
وتعرَّض كيميتش لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مران الفريق يوم الأربعاء الماضي.
ويُعرف عن قائد المنتخب الألماني بأنه طموح للغاية، بحسب ما قاله ناجلسمان، الذي أضاف: «علينا أن نرى ما هو ممكن بشكل معقول».
ولم يكن شلوتربيك جاهزاً للعب، بعدما أُصيب في قدمه اليمنى، ولكن مثل كيميتش جلس على مقاعد البدلاء في المباراة أمام لوكسمبورج، حتى إنه قام بالإحماء بين الشوطين. ويكفي المنتخب الألماني التعادل أمام سلوفاكيا للتأهل بشكل مباشر للمونديال الذي يقام في أميركا وكندا والمكسيك، على الرغم من أنه خسر بهدفين نظيفين في المباراة الأولى التي جمعتهما.

تصفيات كأس العالم
ألمانيا
منتخب ألمانيا
سلوفاكيا
جوليان ناجلسمان
جوشوا كيميتش
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©