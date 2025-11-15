مدرب ألمانيا يتمنى عودة «الثنائي المصاب» أمام سلوفاكيا



برلين (د ب أ)



يأمل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن يعود الثنائي المصاب جوشوا كيميتش وشلوتربيك للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام سلوفاكيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان بعد الفوز بهدفين على لوكسمبورج: «بالتأكيد سيكون شيئاً جيداً أن يعود الثنائي للمشاركة في المباراة».

وأضاف ناجلسمان: إن علينا أن ننتظر لمعرفة ما إذا كان الثنائي سيعود في الوقت المحدد للمشاركة في المباراة التي ستقام الاثنين في لايبزج.

وكان ناجلسمان متفائلاً بحذر بشأن شلوتربك، لكنه كان متحفِّظاً بعض الشيء بشأن كيميتش.

وتعرَّض كيميتش لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مران الفريق يوم الأربعاء الماضي.

ويُعرف عن قائد المنتخب الألماني بأنه طموح للغاية، بحسب ما قاله ناجلسمان، الذي أضاف: «علينا أن نرى ما هو ممكن بشكل معقول».

ولم يكن شلوتربيك جاهزاً للعب، بعدما أُصيب في قدمه اليمنى، ولكن مثل كيميتش جلس على مقاعد البدلاء في المباراة أمام لوكسمبورج، حتى إنه قام بالإحماء بين الشوطين. ويكفي المنتخب الألماني التعادل أمام سلوفاكيا للتأهل بشكل مباشر للمونديال الذي يقام في أميركا وكندا والمكسيك، على الرغم من أنه خسر بهدفين نظيفين في المباراة الأولى التي جمعتهما.