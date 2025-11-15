بيكر: زفيريف ضحية «عائق ذهني»!



تورينو (د ب أ)



يعتقد بوريس بيكر أن خروج الألماني ألكسندر زفيريف مبكراً من البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس بسبب «عائق ذهني».

وتحدّث بيكر لشبكة «سكاي» عن أداء زفيريف، المصنف الثالث على العالم، المهتز وتحديداً في المجموعة الثانية خلال مباراته الأخيرة بدور المجموعات في تورينو وقال: «لست طبيباً نفسياً، لا يمكنني رؤية ما يحدث داخله، لكن الأمر لم يكن مرتبطاً بالتنس كثيراً».

ويرى بيكر أن الأسباب تكمن أكثر في الجانب الذهني.

وقال بيكر «57 عاماً» إن زفيريف كان «متوتراً بالكامل تقريباً» في النهاية.

وأضاف: «لم يستطع التعامل مع الضغط والتوقعات».

وعندما سئل زفيريف عن ذلك، ردّ بنبرة انزعاج خفيفة، قائلاً:«إذا كانت تلك وجهة نظره. بصراحة، سئمت من تعليقاته».

وخسر زفيريف مباراته الأخيرة أمام الكندي فيليكس أوجر الياسيم 4-6 و-6 7، وفشل في التأهل عن مباراة الدور قبل النهائي المحتملة أمام المصنف الأول على العالم الإسباني كارلوس ألكاراز.

وقال زفيريف:«كانت أسوأ مباراة لعبتها في أشهر».

ورغم أنه سينهي العام في المركز الثالث بالتصنيف العالمي، والمشاكل البدنية، فإن البطل الأولمبي في 2021، بحسب اعترافه «غير راض تماماً» عن الموسم.

وفشل وصيف بطولة أستراليا المفتوحة في تحقيق حلمه بالفوز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

واستطاع تحقيق الفوز فقط في بطولة ميونيخ في أبريل الماضي.

ولا زال بإمكان زفيريف إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال تحقيق انتصار بارز في نهائيات كأس ديفيس الأسبوع المقبل في بولونيا، يرغب زفيريف في قيادة المنتخب الألماني لتحقيق أول لقب له منذ عام 1993.

وقال زفيريف بعد خروجه من تورينو:«سألعب بالتأكيد».