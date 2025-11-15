الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيكر: زفيريف ضحية «عائق ذهني»!

بيكر: زفيريف ضحية «عائق ذهني»!
15 نوفمبر 2025 16:05


تورينو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدافع أرسنال يخرج من قائمة إيطاليا
مدرب النرويج يعاني «وعكة» خطيرة


يعتقد بوريس بيكر أن خروج الألماني ألكسندر زفيريف مبكراً من البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس بسبب «عائق ذهني».
وتحدّث بيكر لشبكة «سكاي» عن أداء زفيريف، المصنف الثالث على العالم، المهتز وتحديداً في المجموعة الثانية خلال مباراته الأخيرة بدور المجموعات في تورينو وقال: «لست طبيباً نفسياً، لا يمكنني رؤية ما يحدث داخله، لكن الأمر لم يكن مرتبطاً بالتنس كثيراً».
ويرى بيكر أن الأسباب تكمن أكثر في الجانب الذهني.
وقال بيكر «57 عاماً» إن زفيريف كان «متوتراً بالكامل تقريباً» في النهاية.
وأضاف: «لم يستطع التعامل مع الضغط والتوقعات».
وعندما سئل زفيريف عن ذلك، ردّ بنبرة انزعاج خفيفة، قائلاً:«إذا كانت تلك وجهة نظره. بصراحة، سئمت من تعليقاته».
وخسر زفيريف مباراته الأخيرة أمام الكندي فيليكس أوجر الياسيم 4-6 و-6 7، وفشل في التأهل عن مباراة الدور قبل النهائي المحتملة أمام المصنف الأول على العالم الإسباني كارلوس ألكاراز.
وقال زفيريف:«كانت أسوأ مباراة لعبتها في أشهر».
ورغم أنه سينهي العام في المركز الثالث بالتصنيف العالمي، والمشاكل البدنية، فإن البطل الأولمبي في 2021، بحسب اعترافه «غير راض تماماً» عن الموسم.
وفشل وصيف بطولة أستراليا المفتوحة في تحقيق حلمه بالفوز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).
واستطاع تحقيق الفوز فقط في بطولة ميونيخ في أبريل الماضي.
ولا زال بإمكان زفيريف إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال تحقيق انتصار بارز في نهائيات كأس ديفيس الأسبوع المقبل في بولونيا، يرغب زفيريف في قيادة المنتخب الألماني لتحقيق أول لقب له منذ عام 1993.
وقال زفيريف بعد خروجه من تورينو:«سألعب بالتأكيد».

التنس
تورينو
إيطاليا
ألمانيا
ألكسندر زفيريف
بوريس بيكر
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©