فيتل: «المتنافسون الثلاثة» يستحقون لقب «الفورمولا-1»



برلين (د ب أ)



يعتقد الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم السابق في سباقات سيارات «الفورمولا-1»-، أن البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، والهولندي ماكس فيرستابن، يستحقون الفوز بلقب بطولة العالم هذا الموسم.

ويتصدر نوريس، سائق فريق مكلارين، ترتيب فئة السائقين، متفوقاً على زميله بالفريق بياستري بفارق 24 نقطة، مع تبقي ثلاثة سباقات بداية من سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، المقرر إقامته الجمعة المقبل.

ويتواجد فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، خلف نوريس بفارق 49 نقطة، بعدما نجح في العودة للمنافسة في النصف الثاني من الموسم.

وكان بيستري هيمن على النصف الأول، لكن يبدو أن التوتر الذي شعر به أعطى الفرصة للبريطاني نوريس للتقدم.

وقال فيتل لموقع «الفورمولا-1» الإلكتروني: «ما زال أمامنا بعض الوقت في الموسم، لكن الأمور جيدة - أنا أحب ذلك! المرشحون ثنائي ماكلارين».

وأضاف: «أعتقد أن الثلاثة يستحقون الفوز باللقب في النهاية، ستكون قصة مذهلة لثنائي مكلارين، بالإضافة للقب الخامس لفيرستابن».

وكان آخر لقب في فئة السائقين تُوج به البريطاني لويس هاميلتون في 2008، وكان الفريق البريطاني بعيداً عن المنافسة على الألقاب خلال معظم الفترة التي تلت ذلك. واستبعد فيتل، الذي حضر سباق جائزة ساو باولو الكبرى الأسبوع الماضي للترويج لمشروعه «إف1 فورست» للحفاظ على الأشجار، العودة إلى السباقات بعد اعتزاله في 2022، لكنه يرى إمكانية مشاركته في دور آخر داخل إدارة «الفورمولا-1» أو ضمن فريق.

وقال: «أعني، أنا لست في عجلة من أمري، لأنه مع أي دور آخر (عدا دور السائق) لا يوجد حد أقصى للعمر، اسألوا هيلموت (ماركو، مستشار ريد بول البالغ 82 عاماً)، على سبيل المثال».

وأضاف: «الأمر يعتمد على الدور، بالطبع، أستمتع بالجانب النفسي، بالسائقين، بالسائقين الشباب، ولكن أيضاً بما يحتاجه الفريق للفوز، ما الذي يميز الفريق الناجح عن الفرق التي لا تنجح، وأعتقد أن الوقت كفيل بالإجابة، إذا كان التحدي مناسباً وجاء في الوقت المناسب، فلم لا؟، لكنني أيضاً لن أذهب من باب إلى آخر أطرق وأقول هل لديكم وظيفة؟».