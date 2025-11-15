«أون ذا وي» يتألق في «مضمار جبل علي»

عصام السيد (دبي)



تألقت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في فعاليات السباق الثاني، لمضمار جبل علي في الموسم الجديد، 2025 - 2026، برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والذي تألف من 7 أشواط، خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز السباق 620 ألف درهم.

ولم يترك «أون ذا وي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، أي شاردة أو واردة في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر لسباق داعم للحوافز للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، ليحصد لقب كأس دبي للمرطبات، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم، وسجل البطل 1:11:42 دقيقة.

وفاجأ الجواد «آسر» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة اندرو سلاتري، منافسيه في الشوط الأول لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس بورشه، وقيمة جوائزه 50 ألف درهم، وسجل البطل 1:07:54 دقيقة.

وانتزع «فايت زون» لأمين النور، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة كونور بيسلي لقب سباق الشعفار للاستثمار ستيكس في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 من الخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، الأمسية، وقيمة جوائزه 100 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:97 دقيقة.

وسجل المهر الناشئ «راكان» العائد إلى الليث ريسنج، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة دانيال تودهوب اسمه في سجلات الفائزين بسباق داعم للحوافز على لقب ميدن ستيكس في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر سباق الخيول المهجنة الأصيلة من عمر السنتين إلى ثلاث سنوات، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم، وسجل البطل 1:12:13 دقيقة.

وأثبت «رباح» لشادويل وبإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب «ثنائية» بانه ملك السرعة، حين دحر منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر على لقب جائزة مضمار جبل علي للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف «75 إلى 100»، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم، وسجل البطل 58:10 ثانية.

وخطف الجواد الروسي «برنس روز» لأخمات ريسنج، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي الشوط السادس لمسافة 1800 متر، على لقب كأس طيران الإمارات للتكافؤ تصنيف «80 إلى 105» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم، وسجل البطل 1:50:70 دقيقة.

ومنح الجواد «ديسيدوس» مدربه سالم بن غدير «الثنائية»، حين قاده قيس البوسعيدي للفوز في ختام الحفل بسباق العوير للتكافؤ ستيكس في الشوط السابع لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 15 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 86 ألف درهم، وسجل البطل 1:59:63 دقيقة.

شهد السباق حضوراً جماهيرياً غفيراً، يتقدمهم محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي.