«أشبال الجوجيتسو» يرفع حصاد الإمارات إلى 50 ميدالية في بطولة العالم



بانكوك (الاتحاد)



نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الأشبال «تحت 14 عاماً»، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، في حصد 9 ميداليات ضمن كأس العالم للجوجيتسو للأشبال التي اختتمت في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب العالمية.

وأحرز المنتخب الوطني ذهبيتين وفضية و6 برونزيات، في أداء يعكس المستوى المتقدم للاعبين، ويجسد نجاح برامج الاتحاد في بناء قاعدة سنية صلبة تمثل مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وتوّج كل من عمر منصور البلوشي «وزن 32 كجم»، والغيث البادي «وزن 52 كجم» بالميداليتين الذهبيتين، بينما نال سعيد المحيربي الميدالية الفضية في وزن 62 كجم، أما الميداليات البرونزية من نصيب شيخان سيف «32 كجم»، وخليفة اليماحي «48 كجم»، وعلي موفق النجار «52 كجم»، وأحمد سهيل العامري «56 كجم»، وحمدان خالد محمد «62 كجم»، وسيف جمعة يعقوب «69 كجم».

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «أداء المنتخب الوطني للأشبال في كأس العالم للجوجيتسو بتايلاند يعكس نجاح المنظومة الوطنية في إعداد جيل جديد من الأبطال، وهو تأكيد على فعالية البرامج الفنية التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع الأندية والمدارس والأكاديميات، وأظهر اللاعبون روحاً عالية وانضباطاً فنياً واضحاً، وهو ما يعزز ثقتنا في مستقبل اللعبة على مستوى الدولة».

وأضاف: «هذا الإنجاز يمثل امتداداً لمسيرة النجاحات التي تحققها منتخباتنا في مختلف الفئات، من الناشئين إلى الكبار، وهو ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قيادتنا الرشيدة، ونحن فخورون بأبنائنا الذين قدّموا أداءً مشرفاً ورفعوا علم الإمارات عالياً في هذا المحفل العالمي».

وبهذا الإنجاز، ترتفع الحصيلة الإجمالية لمنتخباتنا الوطنية في بطولة العالم لعام 2025 إلى 50 ميدالية، جاءت نتيجة تألق جميع الفئات العمرية؛ حيث حقق منتخب الأشبال تحت 14 عاماً 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية و6 برونزيات، فيما أحرزت منتخبات الناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 وتحت 21 عاماً 31 ميدالية، تضمنت 9 ذهبيات و9 فضيات و13 برونزية، بينما واصل منتخب الكبار تألقه العالمي بحصد 10 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، محافظاً على المركز الأول عالمياً في منافسات الجوجيتسو للعام السادس على التوالي، ليؤكد بذلك ريادة الإمارات على الساحة الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز في جميع الفئات العمرية نجاح استراتيجية اتحاد الجوجيتسو في بناء منظومة متكاملة لتطوير المواهب وصناعة الأبطال، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة على الخريطة العالمية للعبة».