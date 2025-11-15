ديشامب يرفض المخاطرة بمبابي أمام أذربيجان

باك (أ ف ب)



أوضح ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن قائد المنتخب كيليان مبابي أعفي من مواجهة أذربيجان في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026؛ لأنه «لا داعي للمخاطرة» مع إصابته الطفيفة، خصوصاً بعد ضمان التأهل إلى النهائيات.

قال ديشامب «برأيي ليس هناك أي داعٍ للمخاطرة به بما أننا متأهلون، كما كان الحال مع إدواردو كامافينجا قبله الذي كان من المفترض أن يكون جاهزاً لمباراة (الأحد)» في باكو.

وأضاف المدرب «كيليان لا يزال يعاني التهاباً في كاحله الأيمن، وقد أعدته إلى ناديه ريال مدريد الإسباني وإلى الطاقم الطبي هناك، وهم من سيقررون ما يجب فعله».

وكان ديشامب أعلن مغادرة كامافينجا لمعسكر المنتخب بسبب شد عضلي في الفخذ، واستبق انسحاب لاعب الوسط باستدعاء كيفرين تورام بديلاً له.

كما لن يشارك لاعب الوسط مانو كونيه أمام أذربيجان للإيقاف بعد نيله بطاقة صفراء ثانية أمام أوكرانيا، ليتقلص عدد بعثة المنتخب الفرنسي إلى 22 لاعباً لمباراته الأخيرة في التصفيات.

ولعب مبابي دوراً مهماً في ضمان المنتخب الفرنسي التأهل، بعدما سجل ثنائية في الفوز على أوكرانيا 4-0 ضمن الجولة قبل الأخيرة.

على صعيد آخر، كشف ديشامب أن لوكاس شيفالييه حارس باريس سان جيرمان الأساسي، سيلعب مباراته الأولى بقميص المنتخب أمام أذربيجان.

قال: «ستكون هناك الكثير من التغييرات، أعتقد أن الوقت مناسب لذلك، لقد ضمنّا التأهل، وبعض اللاعبين لا يحصلون على وقت لعب كافٍ، لوكاس شيفالييه سيكون معنيّاً بذلك».

ولم يسبق لشيفالييه أن دافع عن مرمى منتخب بلاده على الرغم من استدعائه بانتظام منذ نوفمبر 2024، على الرغم من أنه الحارس رقم اثنين خلف مايك مينيان.