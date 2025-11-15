منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة حمدي وزيزو وصلاح محسن في بطولة العين



القاهرة (د ب أ)



كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشخيص المبدئي للإصابات التي تعرض لها الثلاثي حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو وصلاح محسن خلال مباراة الفراعنة مع أوزبكستان التي جرت باستاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي بطولة العين الدولية.

وقال أبو العلا، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن إصابة حمدي فتحي في عضلات الساق، بينما يعاني زيزو إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة، ويعاني صلاح محسن إصابة في العضلة الخلفية.

وخسر المنتخب المصري من أوزبكستان بهدفين نظيفين ليضرب موعداً الاثنين مع الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.