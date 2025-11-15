الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة حمدي وزيزو وصلاح محسن في بطولة العين

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة حمدي وزيزو وصلاح محسن في بطولة العين
15 نوفمبر 2025 19:34

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال


كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشخيص المبدئي للإصابات التي تعرض لها الثلاثي حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو وصلاح محسن خلال مباراة الفراعنة مع أوزبكستان التي جرت باستاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي بطولة العين الدولية.
وقال أبو العلا، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن إصابة حمدي فتحي في عضلات الساق، بينما يعاني زيزو إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة، ويعاني صلاح محسن إصابة في العضلة الخلفية.
وخسر المنتخب المصري من أوزبكستان بهدفين نظيفين ليضرب موعداً الاثنين مع الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

الإمارات
العين
استاد هزاع بن زايد
مصر
أوزبكستان
الرأس الأخضر
إيران
حسام حسن
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©