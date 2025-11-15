الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الوحدة وخورفكان.. التعادل الإيجابي يؤجل الحسم في كأس «أبوظبي الإسلامي»

الوحدة وخورفكان.. التعادل الإيجابي يؤجل الحسم في كأس «أبوظبي الإسلامي»
15 نوفمبر 2025 20:08

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 

حول الوحدة تأخره بهدفين أمام ضيفه خورفكان إلى تعادل مثير 2-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان، في افتتاح ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وانتظر الفريقان حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، حيث تقدّم خورفكان بهدف عكسي أحرزه جادسون دا سيلفا بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف أيلتون فيليبي الهدف الثاني في الدقيقتين 51 و80.
وعاد الوحدة بقوة في الدقائق الأخيرة، بعدما قلّص الفارق عبر عمر خربين، ثم أدرك رضا قنديبور التعادل في الدقيقة 99، ليؤجل الحسم إلى مواجهة الإياب.
وتظل جميع الاحتمالات قائمة بين الفريقين في مباراة العودة المقررة 30 نوفمبر المقبل على استاد صقر بن محمد القاسمي.

 

الإمارات
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
خورفكان
