ختام متميز لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



أسدل الستار على مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، الذي شكّل إحدى أبرز المحطات ضمن فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 10000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

واستكملت فئة الأطفال من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم منافسات اليوم الثالث والأخير من المهرجان، بحضور كلٍّ من الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان؛ وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو؛ وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ ومسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وطارق أحمد المسعود رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي؛ ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو.

وأشاد عبدالله عبدالعالي الحميدان، بجهود اتحاد الجوجيتسو في تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يجمع الأطفال والأسر من مختلف أنحاء العالم في أجواء تعكس قيم المجتمع الإماراتي وروحه الإنسانية، مؤكداً أن أهداف بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تتكامل مع رؤية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تمكين الأفراد وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتأتي منسجمة مع أهداف عام المجتمع الذي يركّز على بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء والعطاء والتكافل بين مختلف مكوّنات المجتمع.

وقال: «مشهد الأطفال على البساط وهم يتنافسون بحماس وثقة يعكس المعنى الحقيقي للرياضة، بوصفها أداة لصقل الشخصية وتنمية روح الالتزام والانتماء، وبناء جيل يتحلى بالعزيمة والتعاون والإصرار على النجاح».

وقال فهد علي الشامسي: «الأطفال الذين شاهدناهم على البساط يرسمون ملامح المستقبل، وصورتهم تعبّر عن رسالة الاتحاد في تمكين الأجيال الجديدة عبر الرياضة، عندما نرى طفلاً في الرابعة من عمره يتقدّم بثقة، نُدرك أننا نزرع في نفوسهم قيماً ترافقهم مدى الحياة، مثل الاحترام والانضباط والصبر والتحمل والتركيز والعمل بروح الفريق».

وأضاف: «هذه المرحلة المبكرة تمثل نقطة انطلاق نحو بناء جيلٍ واعٍ يدرك أهمية التوازن بين العقل والجسد، ويملك الأدوات التي تؤهله للتعامل مع التحديات بثبات وإيجابية. إن الجوجيتسو تفتح أمام الأطفال آفاقاً واسعة للتعلم والنمو، وتمنحهم بيئةً آمنة يكتسبون فيها مهارات الحياة إلى جانب مهارات المنافسة، وهذا النهج يعكس رؤية الاتحاد في بناء قاعدة قوية للرياضة ترتكز على التعليم والتنشئة السليمة، وتُهيئ أجيالاً تتمتع بمعدلات عالية من الثقة والمسؤولية».

وشهد ختام مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو تكريم أفضل الأكاديميات المشاركة التي تألقت في المنافسات وقدّمت مستويات فنية متميزة، حيث حلّت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الأول، وجاءت أكاديمية جيمنازيوم من روسيا في المركز الثاني، فيما نالت أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو المركز الثالث.

وامتلأت مدرّجات صالة مبادلة أرينا بأفراد الأسر والعائلات من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على تشجيع أبنائهم في أجواء مفعمة بالحماس والفرح، لتتحول في أجواءٍ تُبرز البعد الإنساني للرياضة ودورها في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

ومع ختام فعاليات المهرجان، تتجه الأنظار يوم الأحد إلى انطلاق منافسات فئتي الناشئين والشباب، ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة، حيث تتواصل المنافسة بين أبرز المواهب من مختلف أنحاء العالم في أجواء يتجدد فيها الشغف والحماس.