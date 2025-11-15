الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عبدالمنعم الهاشمي: صدارة المنتخب لبطولة العالم للجوجيتسو رسالة شكر للقيادة

عبدالمنعم الهاشمي: صدارة المنتخب لبطولة العالم للجوجيتسو رسالة شكر للقيادة
15 نوفمبر 2025 20:25

 

أبوظبي (وام)


أكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال وبطلات الإمارات في بطولة العالم للجوجيتسو بتايلاند، يمثل محطة فخر جديدة تضاف إلى سجل الرياضة الوطنية، بعد إحرازهم 50 ميدالية مستحقة، وتصدرهم منافسات الكبار في بطولة ضخمة شارك فيها 4000 لاعب ولاعبة من 60 دولة.
وأوضح الهاشمي أن مواصلة الإمارات تصدرها العالمي للعام السادس على التوالي ليس أمراً عابراً، بل هو ثمرة مباشرة لدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وللجهود الصادقة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها اللاعبون واللاعبات، ووقوف الأسر إلى جانب أبنائها بكل قوة وإيمان.
وقال: «إن صدارة الإمارات العالمية ليست مجرد ميداليات تُحصد، بل هي كلمة شكر ووفاء للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود، ودليل على أن أبناء الوطن قادرون على تحويل هذا الدعم إلى إنجازات ترفع اسم الإمارات في كل المحافل».

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال


ووجه الهاشمي التحية لأبطال وبطلات الجوجتسو وأسرهم، وللجهاز الفني والإداري، وللرعاة والمؤسسات، وقال إنهم جميعاً شركاء في هذا الإنجاز الذي يرفع راية الإمارات في أعلى المنصات، ونؤمن بأن شباب الإمارات، حين يُمنحون الثقة والدعم، يثبتون دائماً قدرتهم على الإبداع والريادة، وقد قدمت بنت الإمارات نموذجاً رائعاً على ذلك بصعودها المتكرر إلى منصات التتويج في تايلاند، وتقديمها صورة مشرفة عن المرأة الإماراتية في أكبر المحافل الدولية».
وأضاف: «إن الجوجيتسو اليوم ليست مجرد رياضة، بل منظومة لبناء الإنسان الإماراتي، فهي تغرس قيم الصبر والانضباط والشجاعة والتركيز والثقة بالنفس، وتسهم في إعداد أجيال قوية تتحمل مسؤوليات المستقبل، وتحظى هذه الرياضة بدعم واسع من العائلات الإماراتية لما لها من تأثير مباشر في تعزيز اللياقة والصحة وخفض معدلات السمنة، وتقليل تبعات الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، ولهذا أصبحت الجوجيتسو الرياضة الوطنية الأولى في الدولة، والأكثر انتشاراً، مع أكثر من 360 ألف لاعب ولاعبة يمارسونها في المدارس والأندية والمؤسسات المختلفة».
وأكد ثقته الكبيرة في نجوم الإمارات خلال الاستحقاقات المقبلة، قائلاً: «ننتظر من أبطالنا وبطلاتنا صدارة جديدة في دورة التضامن الإسلامي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولدينا فريق يملك الروح القتالية، والاستعداد المثالي، والإصرار الذي يقود دائماً إلى منصات التتويج».

الإمارات
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
بطولة العالم للجو جيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
تايلاند
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©