«الأبيض الأولمبي» يهزم سنغافورة بـ «سداسية»



أبوظبي (الاتحاد)



حقق منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة فوزاً كبيراً على نظيره السنغافوري بستة أهداف، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي.

سجل أهداف المنتخب، منصور سعيد المنهالي «هدفين» علي المعمري، منصور صالح المنهالي، هزاع شهاب وعيسى خلفان.

ويلتقي «الأبيض الأولمبي» مع المنتخب التونسي الشقيق في الساعة الرابعة مساء الثلاثاء المقبل، في اليوم الختامي لمعسكر دبي، الذي يٌعد محطة مهمة في التحضير لبطولة كأس الخليج التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل.

